盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.32%報147.0元，成交4,951張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.32%，03日09:27報147.0元，成交4,951張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲2.53%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+795 張
  • 外資買賣超：+617 張
  • 投信買賣超：+210 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：-124 張
  • 融券增減：+85 張

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