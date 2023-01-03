盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.32%報147.0元，成交4,951張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.32%，03日09:27報147.0元，成交4,951張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲2.53%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+795 張
- 外資買賣超：+617 張
- 投信買賣超：+210 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：-124 張
- 融券增減：+85 張
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