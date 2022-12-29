〈焦點股〉顯卡族群搭遊戲題材點火 華擎一度大漲9%

中國宣布重新擴大網絡遊戲審批名單，並發放首批進口版號，點火遊戲類股，買盤也同步蔓延至與遊戲相關的顯卡族群，加上市場傳出輝達 (NDVA-US) 即將在下周 CES(美國最大消費性電子展) 上再推 RTX 4070 Ti 顯卡新品，族群今 (28) 日以華擎 (3515-TW) 最為強勢，盤中一度大漲近 9%。

除華擎外，盤面上二線顯卡族群也逆勢抗跌，撼訊 (6150-TW)、承啟 (2425-TW) 漲幅超過 4%，麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW) 也有 3% 漲勢，其他包含技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 同樣抗跌。

雖然顯卡業者今年受挖礦需求下滑、總體經濟挑戰影響，面臨量價大幅滑落、庫存去化等龐大壓力，但隨著舊庫存逐步去化，加上新一代產品推出刺激換購潮、平均價格提高等多重因素帶動下，第四季營運可望優於第三季，且台廠普遍認為營運最壞時間已過，並對明年展望維持審慎看法。

輝達、超微 (AMD-US) 近期就分別推出 RTX 40、RX 7000 系列顯卡新品，助推廠商產品 ASP(平均單價) 回升，值得注意的是，輝達原規劃 RTX 4080 推出 16GB、12GB 兩版本，但後來取消 12GB 版本推出，據傳該款產品將更名為 4070 Ti，並可望在明年 CES 展會期間發表，近期在中國等市場更已有預定活動出現。

美國最大消費性電子展 CES 即將在明年 1 月 5 日至 1 月 8 日在美國拉斯維加斯登場，而輝達也釋出邀請，預計在台灣時間 1 月 4 日凌晨 12 點舉辦 CES 線上特別演說，分享加速運算領域最新消息，此外，超微董事長暨執行長蘇姿丰也將在台灣時間 1 月 5 日上午 10 點 30 分在 CES 2023 發表主題演講。