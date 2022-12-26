顯卡庫存去化12月價格回升 新品再挹注動能

顯卡市場歷經下半年庫存去化、價格滑落壓力後，近期產業庫存、價格逐漸回穩，根據外媒統計，12 月輝達 (NVDA-US)RTX 30 高階產品已無庫存、中低階版本則平均有 3% 漲幅，超微 (AMD-US) RX 6000 系列顯卡價格平均也有 5% 回升，加上輝達 RTX 40、超微 RX 7000 系列新品陸續釋出，主板廠可望逐步擺脫營運谷底。

外媒 TechSpot 長期追蹤顯卡價格走勢，依據 12 月數據顯示，輝達 RTX 30 系列中，高階版本的 RTX 3090、3080 已幾乎無庫存，由新推出的 RTX 4090、4080 系列接棒，而 RTX 3080 以下規格也反應先前庫存去化、砍價太兇，12 月價格平均小漲 3%，並仍較建議售價 (MSRP) 呈現溢價。

超微 RX 6000 系列顯卡價格 12 月同樣呈現小漲格局，平均漲幅落在 5%，不過整體而言，由於官方曾在 9 月宣布調降售價，因此目前價格平均較 MSRP 折價約 2 成，但超微本月中最新發表 RX 7900 顯卡新品，市場反應也不俗。

雖然顯卡業者今年面臨量價大幅滑落、庫存去化等龐大壓力，但隨著舊庫存逐步去化，加上新一代產品推出刺激換購潮、平均價格提高等多重因素帶動下，台廠普遍認為營運最壞時間已過，並對明年展望維持審慎看法。

華擎 (3515-TW) 就認為，這一波營運低谷落在第二、三季，目前已看到需求回溫，並看好本季營運緩步成長、擺脫最壞時間，尤其顯示卡在黑五、購物節促銷帶動下，第四季庫存去化速度可望加速，撼訊 (6150-TW) 也說，第四季在新品推出下，預期營運可望優於第三季，並認為明年營運可望緩步回升。

技嘉 (2377-TW) 則透露，顯卡庫存已去化至相對健康，強調在顯卡市場上也有既定策略，不會投機，並認為明年主力將集中在尚未發表的 RTX 4070、4060 等中階系列產品。

法人認為，在庫存逐步去化下，整體供應鏈庫存可望回到健康水準，並擺脫價格砍殺的窘境，其他包含華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運也將緩步回升。