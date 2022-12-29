盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至144.5元，漲幅達7.04%

華擎(3515-TW)29日10:40股價上漲9.5元，報144.5元，漲幅7.04%，成交2,731張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲1.5%，台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+703 張
  • 外資買賣超：+618 張
  • 投信買賣超：+243 張
  • 自營商買賣超：-158 張
  • 融資增減：-254 張
  • 融券增減：+56 張

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