盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.47%報145.5元，成交3,031張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.47%，29日10:44報145.5元，成交3,031張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲1.5%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+703 張
- 外資買賣超：+618 張
- 投信買賣超：+243 張
- 自營商買賣超：-158 張
- 融資增減：-254 張
- 融券增減：+56 張
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投組標的成分
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2211
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