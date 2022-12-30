〈房產〉全台房市12月交易仍偏冷 年減近3成

在升息的壓力下，12 月份房市僅勉強較 11 月成長 2.9%，綜觀今年房市交易呈現開高走低，上半年優於下半年，尤其是年底「平均地權條例」部分條文修正案初審通過，市場更是憂心忡忡，根據中信房屋統計，12 月不動產交易件數較上月微增 2.9%，對比去年同期減少 28.5%。

中信房屋統計，在全台六都表現各有差異，台北市較上月增 1.4%、年減 4.3%，新北市月增 25.4%、年減 34.1%，台中市月增 9.1%、年減 24.8%，桃園市則月減 3.9%、年減 36.3%，台南市月減 21.3%、年減 42.1%，高雄市月減 5.2%、年減 30.2%。月表現除雙北、台中量增外，其餘縣市都是下滑的情況，而年比較則是全面量減的情形，

今年受到全球資金緊縮、利率上升、景氣衰退，加上國內政府仍持續打炒房的情況，房市出現了反轉向下的疑慮。今年建物買賣移轉棟數累計到 11 月份合計為 291,158 棟，相較 2021 年 1-11 月累計減少了 6.6%，加上「平均地權條例」修正案初審通過，衝擊預售屋市場，也影響房市交易的信心。中信房屋總經理張世宗表示，房市在投資客大幅減少，購屋壓力升高的雙重夾擊下更大，2023 年將出現「量縮價修正」的情況。

2022 年因為通膨將全世界推向升息的循環，預測全球 2023 年經濟成長率將下修，加上極端氣候造成的經濟損失，只能指望俄烏戰爭能早日結束，全球政局穩定，重建疫後新世界，才能讓經濟及房市動能朝向正向的發展。