〈房產〉太平洋房屋經營有成衝出亮眼業績 估2023房市價微跌量縮

太平洋房屋於 12 月 29 日新莊典華隆重舉辦「2022 太平洋房屋房仲菁英高峰會」，召集全台灣近千位太平洋房屋菁英頒發年度大獎。太平洋房屋在國內疫情及升息等影響下表現依然亮眼，相較 2021 年，年度店業績平均成長 11%；經紀人業績平均成長 14%。

同時，今年太平洋房屋千萬經紀人仍突破雙位數達 11 位；300 萬元以上經紀人人數成長 18%，除了加盟店業績爆發之外，加盟店數也成長 13%，持續朝向挺進 200 家前進。

太平洋房屋今天活動開場由董事長盧阿水帶領正副會長振聲齊心奔騰 2023，董事長盧阿水在經營方略中表示，2022 年在「升息循環、疫情延燒、烏俄戰爭、中美競爭」等利空影響，加上全球通膨攀高，央行今年四度升息，累積共升息 2.5 碼，央行預估 2022 年經濟成長率為 3% 上下，明年則預估在 2.75% 以下且均低於本年，今年建物買賣移轉棟數預估落點約 32 萬棟。



展望 2023 年不動展市場趨勢，太平洋房屋預估將由賣方市場轉為買方市場，以剛性自用需求為主轉向中古屋及商用不動產，並回流蛋黃區。此外，房市持續受到國際政經情勢變化的影響之外，日前由內政部提出的「平均地權條例修正草案」初審通過，送交立院三讀最快 2023 年第二季上路，也將對房市帶來影響。同時因建材及人工成本上升壓力未減，即便市況趨緩成交量下降，整體房市將為軟著陸價微跌量縮趨勢，預估 2023 全年建物買賣移轉棟數預估約 29.5-30.5 萬棟。

太平洋房屋為台灣合法第一家房仲業者，太平洋房屋的經營理念為「公平、公開、公正」以及「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，秉持良善正直房仲文化，成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選；除此之外太平洋房屋在數位資訊平台上不斷加強建構，從推動業務開發及銷售工具、及全面強化店務資訊系統，再透過全台推動區域聯賣，實際幫助到加盟店業績成長，在人源、房源、客源三方面加強，盼能抵禦 2023 年不動產景氣波動，展望明年全台加盟店數將上看 200 家，打造房仲第一家的優質品牌。