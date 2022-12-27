〈房產〉永慶房產南台灣以79億元業績、近400店 穩居「南台灣房仲第一品牌」

台灣經濟前景因通膨、戰爭、政經局勢等變動因素，紛紛遭下修今明兩年的經濟成長率，永慶房產集團 2022 年績效卻超乎預期，不只在桃竹苗績效紅不讓，在南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）也繳出亮眼成績單，2022 年開出 69 間店，帶動區域店數直逼 400 間店、搶占 45% 店數市佔，穩居南台灣房仲第一品牌。

值得一提的是，永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在南台灣不僅店數市佔高，還擁有最強且運作完善的聯賣制度、及強大品牌力，推升全區業績突破 79 億元，其中的 26 億元來自聯賣貢獻，聯賣占比高達 3 成 3，也帶動單店平均業績達 2,400 萬元，傲視同業。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，雲嘉南高屏的加盟店東長和夥伴，除了對跨品牌聯賣深表讚賞，對於集團推動的「先誠實再成交」理念和「誠實服務承諾」，也都積極落實和響應，贏得消費者認同的結果，也激發 2022 年南台灣成交件數突破 1.5 萬件，等於過去一年平均每間加盟店成交超過 38 件。

厲害的是，永慶加盟四品牌南台灣 2022 年店業績突破 1 億元的加盟店，高達 8 間店，還有 1 店突破 2 億元大關；千萬業績經紀人的人數也多達 50 位，甚至還有 2 位經紀人年度業績衝破 8 千萬元，是全台之最。

強大品牌力 x 深度聯賣 吸引直營菁英爭相加創業

今年 2 月自住商不動產轉招加盟的台慶不動產北高華夏鑫富加盟店，驗證了「找對事業夥伴，就能事半功倍、邁向成功」﹗在黃奕家店長帶領下，北高華夏鑫富加盟店加盟 10 個月、店業績已衝破 1.1 億元，勇奪「台慶不動產 2022 年全台店業績巔峰獎第二名」殊榮。黃奕家認為，永慶加盟四品牌在南台灣店數多，搭配聯賣制度、友店間的信任合作，提高成交速度和客戶滿意度，是加盟店業績更上一層樓的助力。

台慶不動產黃奕家店長團隊加盟 10 個月、店業績已衝破 1.1 億元，勇奪全台店業績第二名寶座。(圖：永慶提供)

此外，在集團「先誠實再成交」理念的號召下，全台超過兩萬名加盟夥伴也積極響應「誠實服務承諾」，致力翻轉社會對房仲的負面印象，加上加盟總部時刻提醒交易安全，在在都讓加盟店贏得客戶認同，並一點一滴轉換成實質的業績，讓黃奕家直呼，「選對加盟品牌，真的成功一半」。

有巢氏房屋嘉義嘉大南京加盟店店長陳俊夏則十分推崇永慶加盟總部不斷前行的魄力和行動力！過去曾在自營品牌和中信房屋任職，對於所謂加盟總部支援沒有太多感受，陳俊夏表示，自己還想拚業績、擴版圖，卻沒有後援部隊可以支援，只好跟著志同道合同事一起往外尋求。而隸屬於永慶房產集團的有巢氏房屋，不僅傳承直營經驗，還有跨品牌深度聯賣可以擴大服務版圖，從嘉義到全台，上千間加盟店、兩萬名夥伴一起攜手，幫忙找客戶、找物件，聯賣帶進超過 4 成，助攻團隊店業績衝破 6,200 萬元。

在跨品牌聯賣助攻下，有巢氏房屋陳俊夏店長團隊全年業績衝破 6,200 萬元。(圖：永慶提供)

而來自信義房屋的永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店店東沈瑞吉，也深有同感！在強大品牌力、系統和數位工具、及深度聯賣助攻下，讓沈瑞吉團隊過去七年，每年平均業績都超過 1 億元，驚人的是，2022 年高達 3,800 萬元的聯賣業績，幾乎是同業一間店的營業額，成就令人激賞的事業版圖。根據統計，雲嘉南高屏從信義房屋到永慶加盟體系創業高達 14 間店，單店平均業績高達 2,500 萬元，凸顯永慶房產集團打造的完善加盟環境，確實是全台房仲菁英的「最強創業平台」，從南到北都有成功案例。

數位工具 x 集團充沛資源 房仲人才的最佳發展平台

永慶不動動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮加入永慶集團 18 年，從經紀人、到 3 間店的店東，2022 年更帶領團隊拚出 1 億元業績，其中 3,600 萬元來自聯賣！過去五年的業績，以每年增加 1 千萬的速度飛躍成長，不僅是南台灣績優加盟店，也是永慶不動產全台前 20 名的指標店。

永慶不動產郭銘揮店東團隊過去五年、業績年年增加 1 千萬以上，今年更突破 1 億元。(圖：永慶提供)

在賺差價、AB 約盛行的年代，因認同孫慶餘董事長「先誠實再成交」理念而加入，對於集團的壯大、總能逆勢突圍十分有感。郭銘揮分析表示，無論是面對消費者、還是加盟店東長，集團總是從他們的角度出發，為了解決他們的痛點，所以衍生出誠實服務、數位工具和聯賣制度等，結果不僅是客戶能安心買賣、加盟夥伴擁有一個可以發揮的事業舞台，更帶動產業向上提升。面對房市反轉的 2023 年，郭銘揮也相信在永慶加盟總部的帶領下，不僅績效將穩健成長，還要做好逆勢展店的準備。

全台第一間永義房屋－永義房屋高雄大順龍華加盟店，在深耕高雄 13 年的吳浩銘店東帶領下，2021 年 9 月才開幕，今年就以近 6 千萬業績，搶進「永義房屋 2022 年全台店業績前五名」。值得關注的是，全年成交超過 140 件，等於平均 3 天就成交一件，凸顯永義房屋上市未滿兩年，卻已獲得消費者認同。

永義房屋全台第一店在吳浩銘店東帶領下，以平均 3 天成交 1 件的速度，創造近 6 千萬業績。(圖：永慶提供)

所謂「工欲善其事、必先利其器」，今年不到四十歲的吳浩銘，去年從經紀人身份轉變為店東，非常知道第一線對於數位工具的渴求，所以他加盟以科技見長的永慶房產集團，也提供最好的工具給同仁，期許他們提升服務效率。另一方面，加盟總部挹注大量資源，從課程、會議到專人指導，協助新手店東長管理好一個團隊，也讓吳浩銘創業無陣痛，再次見證「最佳發展平台」的威力。