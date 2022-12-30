〈房產〉Q3全台住宅價格指數再攀歷史新高 高雄指數上升2.76%冠六都

內政部今 (30) 日公布今 (2022) 年第三季全台及六都住宅價格指數，本季全台住宅價格指數為 126.33，再創歷史新高，較上季上升 1.9%，但相較第二季升幅 2.44% 略微趨緩。六都表現方面，第三季高雄市住宅價格指數上升 2.76%，升幅為六都中最高。

內政部並指出，為有效抑制哄抬炒房、健全房地產市場長期良性發展，立法院內政委員會在 12 月下旬初審通過平均地權條例修正草案，內政部將密切觀察後續房市交易變動情形。

內政部表示，2022 年第三季因國內經濟繼續成長和營建成本上揚等因素，推升住宅價格持續上升，不過，受通膨升息和消費者觀望心態等影響，第三季全國建物買賣登記棟數為 7 萬 3129 棟，較第二季 8 萬 6026 棟季減 14.99%，整體市場呈現量縮價穩情形。

內政部並指出，2022 年第三季六都住宅價格指數與上季相較，上升幅度分別為新北市 2.01%、台北市 0.83%、桃園市 1.41%、台中市 2.31%、台南市 1.94%，高雄市 2.76%，上升幅度與第二季相較，均呈現縮小情形。

內政部指出，就整體經濟面分析，2022 年第三季國際經濟受各國抑制通膨緊縮貨幣、俄烏戰爭僵持等因素影響，全球經濟成長轉弱。我國部分，雖依行政院主計總處統計，第三季經濟成長率為 4.01%，較上季上升 1.06%，主要受惠國內製造業持續投資，鬆綁防疫使民間消費回升，彌補部分出口成長趨緩的不足，但另參考國發會景氣對策信號，9 月燈號由綠燈轉呈黃藍燈，則顯示景氣呈現趨緩。

同時，在金融面部分，受到央行 3、6 及 9 月逐步升息影響，五大銀行新承作房貸利率在 9 月調升至 1.731%，長期而言雖仍處於相對低檔位置，但仍會逐漸加重購屋者房貸負擔。