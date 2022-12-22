〈房產〉房市已出現反轉向下訊號 2023年將呈現「價跌量縮」格局

台灣房市走了 4 年的多頭行情，房仲業者統計，台灣七大都會區近四年房價漲勢驚人，除了雙北漲幅約二成外，桃園以南五大都會區漲幅均超過四成，新竹漲勢最為凌厲，達 64.6%，但七大都會區房價已有鬆動跡象，今年第四季台北、台中、台南及高雄房價微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2023 年在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給與總統大選四大變數影響下，台灣房市表現不容樂觀，預期 2023 房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估 28.0-29.3 萬棟之間，較 2022 年減少 8-11%。

葉凌棋表示，前兩年受惠於低利環境與資金潮助攻，讓房市交易熱絡，自住、置產等需求強勁，加上通膨蠢動，讓不動產實質資產價值成為抗通膨保值首選，推升購屋需求穩定成長。葉凌棋指出，觀察七大都會區近二年第四季房價變化，均呈現上漲趨勢，可以發現除了雙北市漲幅不到 5% 外，桃園以南五大都會區年漲幅均超過 5%，其中，新竹、高雄年度漲幅逾 10%，顯見近一年國內房價漲勢仍明顯。

再進一步與疫情前、未實施貨幣寬鬆前的 2019 年同期相比，葉凌棋指出，七大都會區近四年房價漲勢驚人，除了雙北漲幅約二成外，桃園以南五大都會區漲幅均超過四成，新竹漲勢最為凌厲，達 64.6%。

不過，葉凌棋強調，值得注意的是，七大都會區房價已有鬆動跡象，2022 年第四季房價與第三季相比，除了新竹仍有 1% 以上漲幅外，新北、桃園房價微漲 0.3% 與 0.8%，其餘四都房價微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。

根據預售屋實價登錄資料統計，統計近兩年 1-10 月預售屋交易，今年總銷金突破 1 兆元大關，交易量為 6.7 萬件，與去年同期相比，件數年減 7.2%，但總銷金額仍成長 3.5%，顯示預售交易市況與去年相當，未見明顯衰退。葉凌棋說，預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，即使近期整體房市有轉弱跡象，交易件數減少，但因房價仍高，總銷金額仍較去年成長，顯示預售交易市況仍維持高水準。

此外，統計近四季預售屋每月平均交易件數與總銷金額，葉凌棋說明，今年第三季全台交易件數大減 55.8%，總銷金額衰退 52.1%，預售屋買氣逐季降溫，其中，台北、台中、高雄交易件數衰退逾 6 成最多。

葉凌棋指出，觀察 2022 年 1-10 月全台建照量較去年同期成長 7%，且推估全年建照量恐達 17.5 萬戶，創近 28 年來新高；新屋開工則年增 16%，過去前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，開工量大增，而使照也年增 8%，維持高檔，顯見目前與未來市場新增供給量大，房市超額供給狀況恐更為明顯。另外，再從預售屋新建案完工預估年份統計來觀察，葉凌棋說明，全台 2023-2025 年預售屋預計完工戶數將逾 15 萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

在全球貨幣緊縮加上經濟前景不明朗，民眾對房價預期翻轉，葉凌棋指出，目前房價也有由漲轉跌跡象，加上 2023 年市場供給量大，房價有走跌的空間。2023 年在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給與總統大選四大變數影響下，房市表現不容樂觀，預期 2023 房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估 28-29.3 萬棟之間，較 2022 年減少 8-11%。