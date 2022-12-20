〈房產〉北市房價連10季上漲後陷盤整 每坪較上季微降6000元

台灣央行總裁楊金龍日前表示，明 (2023) 年上半年房市有機會「軟著陸」，而由房仲業者統計台北市實價登錄，近三年共 11 季住宅交易狀況，從 2020 年第一季均價每坪 65.5 萬元開始，連續 10 季成長，今年第二來到近年最高點，每坪均價達 74.9 萬元，不過漲勢在今年第三季停止，並微幅下跌 6000 元，降至每坪 74.3 萬元，對此，房仲業者認為，房價走勢似乎透露已經開始走向修正軌道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2020 年全球疫情開始爆發之際，國際疫情嚴峻，台灣因防疫謹慎，醫療資源完善，吸引許多海外台商回台灣長住並置產，且全球通貨膨脹、物價上漲，在營建成本、工資等成本提升之下，房價易漲難跌，再加上疫後的遞延買氣出籠，使得 2021 年台北房價均價持續增溫來到 7 字頭。

不過今年以來央行連續四度升息，累計共升息 2.5 碼，加重購屋族的的房貸負擔，加上《平均地權條例》的修法繪聲繪影，讓部分消費者的態度轉為觀望，使今年第三季開始買氣明顯下滑，房價也暫時止漲；但由於台灣仍屬低利環境，且土地、建築和裝修成本比往年增加，屋主讓價幅度不高，因此修正幅度有限，明年房價仍走微幅盤整格局，不過在政策底定後，利空出盡，將會是自住進場時機點。

另外，觀察金融聯合徵信中心資料，台北市平均貸款利率，2021 年上半年利率平均 1.41%，到今年同期則提升至 1.54%。第一建經研究中心副理張菱育分析，為了穩定通貨膨脹、物價上漲幅度過高，央行從今年開始陸續啟動幾次升息，抑制過熱的投資熱錢，進一步降低通膨，但在升息的過程中，會有一段「陣痛期」，民眾每個月償還的房貸利息增加，雖不至於對生活造成重大影響，但對升息的消息仍很有感，這也讓部分屆臨房貸期滿的民眾，提前還款的意願大幅提升。