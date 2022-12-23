〈房產〉禁私法人購住宅衝擊豪宅市場 英屬維京群島去年買近4萬坪

此次《平均地權條例》修正對私法人購置住宅將採許可制，豪宅市場首當其衝，根據台灣官方年報資料顯示，去年境外公司買最大的就是英屬維京群島，2021 年買了 3.95 萬坪，前幾年南港也有預售指標大案熱銷，主要用途登記住宅用的就成交揭露 240 億元，若新制上路，交屋恐怕也會出現爭議。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，私法人購置住宅若採許可制，高端市場恐怕會首當其衝，這波高總價住宅買氣有些是來自台商，若台商個人資金從海外匯入，可能被層層課稅，且單次能回來的金額有限，因此部分台商用境外公司名義購入，或節稅考量登記在公司名下，一旦新制上路，可能造成高端市場買氣衰退，甚至近年熱銷的預售豪宅案，交屋時都可能出現爭議。

根據地政司資料統計，去年外國人購置不動產中，建物部分買最大的就是英屬維京群島，雖然不見得全部都是購置住宅，但豪宅市場登記在這類公司情況的確相當常見，光 2021 年英屬維京群島就買了 3.95 萬坪，還有登記在公司名下狀況也當普遍。

曾敬德指出，豪宅市場終究消費族群還是高端客層，並非一般的大眾市場，是針對特屬客群所打造的高級住宅，一來銷售速度其實並不快，且投機成分已經偏低，每年繳的房屋稅、地價稅等也有相當貢獻，而近年對房市主要利多刺激，還是通膨、造價大漲、科技業投資等題材，豪宅對於房市帶動效益有限，且有些海外奮鬥多年的台商也想回台養老，可能鎖定較長時間的轉手期就已經很嚴格。