〈房產〉房市寒流來襲 近半年單月預售較去年旺季腰斬

房仲業者統計官方預售實價揭露件數資料，2021 年 9-12 月房市景氣高峰時，平均單月預售揭露的件數可達 1.2 萬件，單月揭露的總銷售金額可達 1700 餘億元，不過今年下半年房市吹冷風，從 5 月起連續半年的預售揭露件數都跌破 7000 件，較去年旺季腰斬，一手市場向來是房市領頭羊，一手市場降溫也反映房市進入盤整期。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去一年的預售揭露來看，去年受到通膨、股市資金行情與造價上漲推升，去年 9-12 月單月揭露達 1.2-1.3 萬件，出現單月萬件預售成交的盛況，同時也將這波景氣推升到最高點，但從預售禁止換約政策風向出現後，又碰上疫情、股災、連續升息等影響，預售投資退場市場也跟著降溫。

統計顯示，2021 年 9-12 月單月預售揭露件數可達 1.2 萬件，近 6 個月則件數都不到 7000 件，若與去年 9 月揭露件數最多的時候相比，台中市今年 10 月剩下 750 件，而去年 9 月台中市揭露件數高達 2882 件。

在南二都則受科技業投資有所變化影響，一手市場交易量縮，包括台南市 10 月剩 481 件，較去年 9 月量縮約 6 成，高雄市 10 月剩 504 件，明顯低於去年 9 月的 1410 件。

北部區域的新北市與桃園市也都同步衰退，新北市 10 月揭露 907 件，桃園市 10 月揭露 1014 件，兩者較去年旺季 9 月衰退約 5 成，但已經是幅度相對較小的區域，其餘四都較去年 9 月景氣高點減少 6-7 成。

此次統計範圍為交易日期自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日實價登錄預售屋案件，雖然 10 月資料可能尚未完整，但仍可發現今年第 2、3 季以來買氣疲弱，購屋人對於高房價也顯得小心翼翼，北市高總價市場銷售緩慢，連低總價的產品消費者也考量單價高而猶豫，市場目前沒有不買會更貴的預期，加上預期預售禁止換約可能上路，短時間內呈現觀望態勢。