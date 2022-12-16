〈房產〉商辦需求熱度仍高 北市辦公類建照核發坪數暴增3倍

隨著產業擴張、企業升級轉型，公司行號對於辦公空間需求，逐漸轉向整層大坪數、多元格局規劃，使建商更有信心投入辦公產品開發，加上市區老舊商辦拆除重建，使今 (2022) 年台北市辦公類建照核發坪數大爆發，較去年有超過 3 倍的成長，商辦市場熱度熱度高。

商仲業者信義全球資產公司統計，六都建照核發資料，今年 1-10 月台北市辦公類建照核發坪數衝高至 79 萬坪，較去年 20 萬坪激增逾 3 倍，刷新歷史紀錄，相當於北市將新增 7 棟 101 大樓的辦公空間。總計北市前兩年辦公類建照核發坪數，更一舉突破百萬坪，顯示北市已進入大規模商辦開發期；而台中辦公市場的成長速度，同樣不容小覷，辦公類建照核發坪數有 15 萬坪，居六都第二。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，商辦市場通常可以做為產業發展景氣的參考指標之一，隨著企業發展擴張，會加大增聘專業人才，相應廠辦、辦公室需求就會增加。近期台灣受惠台商回流、艾司摩爾等外企落地投資，過去受疫情影響而遞延的辦公室搬遷決策，也重新尋覓辦公室舊換新的地點，建商鎖定需求投入商辦大樓開發，使今年商辦市場熱度一直處在高點。

2023 年開始，將陸續有新商辦登場，包括遠雄大巨蛋預計明年啟用，將有逾 1 萬坪辦公面積釋出，辦公大樓緊鄰園區內的旅館、百貨商場，加上臨捷運國父紀念館站優勢，吸引外商等跨國企業進駐；另外，坐落在信義計畫區的富邦信義 A25 總部也預計明年完工，目前已進入招商階段，重中之重的燙金地段，是否再帶動信義計劃區辦公租金再創新高，值得關注。

信義全球資產公司投資部經理林辰澤從近期商辦成交案例中，解析北市辦公市場趨勢。主要在市區商辦大樓座落精華地段、交通便捷，對企業進駐設點有其指標意義，因此對於有較高預算的公司來說，精華區仍是首選，物稀租售價格自然看漲，例如近期保力達以總價約 14.52 億取得統一國際大樓部分樓層，單坪就衝破 200 萬，刷下 A 辦交易新高。

同時，商辦、廠辦熱區有從市區往北、往東擴張的趨勢。早期市區商辦較少有大坪數辦公室，近年不少企業希望辦公室朝向「以人為本」的格局規劃，加大員工座位空間，增設休憩區、運動器材區等，因此傾向直接包下整層、大坪數的辦公室，加上價格考量，因此著手往具有足夠腹地的內湖、南港、士林的尋找合適的新辦公地點。

此外，永續發展已成主流，許多企業都已將 ESG 精神納入公司營運策略中，因此具備智慧管控、節能減碳的「綠」大樓，對企業主在進行租、買辦公室決策時，是重要的加分題，而帶有 EEWH、LEED 或 WELL 認證的商辦大樓，等同於鍍上一層「綠」金，對租售價格都將有加乘效益。