〈房產〉資金派對喊卡 北台灣今年完銷新建案銳減4成

資金派對散場後，房市買氣趨緩，北台灣今年完銷建案數大幅下滑。據市調機構統計，截至 12 月 16 日止，北台灣 2022 年公開且完銷的建案共計 150 個，較 2021 年的 279 個大減逾 4 成，其中以新竹地區建案賣最好，完銷 47 個案為最多。

由統計分區來看，今年以來新竹地區完銷建案 47 個為最多，其次是桃園市 39 個，宜蘭地區則以 25 個位居第三，相較之下，北北基生活圈完銷案數量偏少，台北市 19 個、新北市 18 個、基隆市 2 個。住展企研室經理成采錡指出，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房等考驗，明年完銷建案數將繼續下滑。

成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案，可分為兩種類型，一是規劃低總價產品的建案，相對低入手門檻能同時吸引到置產、投資和自住買盤，二是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，後續則持續吸引自住客上門。由於目前市場以個案表現為主，合理規劃建案總價帶及經營品牌形象，為縮短消費者猶豫期、加快建案銷售速度的有效策略。

以竹科人為主力買盤的新竹地區，市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。在新竹市，東區、北區、香山區各有 6 個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口鄉亦不遑多讓，各有 9 個建案順利完銷，其餘地區如竹東鎮、芎林鄉等地建案，也吸收市區外溢買盤賣完結案。

至於歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有 39 個建案成功突圍，在進場一年內完銷。而桃園市內完銷建案數排第一的行政區，依然是觀音區，全年高達 13 個建案賣完結案，占全市完銷建案數三分之一。

成采錡表示，觀音因房價水準屬於桃園相對低檔，持續吸引外來買盤，線上建案無論是透天還是公寓大樓，皆是總價門檻越低、詢問度越高，因此，區域推案縮坪不減房的情況格外明顯。統計觀音完銷案產品規劃，2 房坪數介於 14-27 坪間，3 房介於 21-30 坪；另出現建坪僅 38 坪的透天單位，因總價不到 800 萬元，半年內就售完。

雙北地區以個案表現為主，各區完銷建案數量差異不大。台北市今年有 19 個建案完銷，從小坪數套房到中大坪數換屋產品都有，並有不少是品牌建商指標案。至於新北市，由於線上建案規模動輒百戶，目前僅 18 個建案完銷；另值得一提的是，近期市場出現僅 19 坪的 3 房產品，挑戰買方接受度。

宜蘭縣則仍是小規模建案的天下，今年 25 個完銷建案中，透天住宅占 6 成，其餘 4 成為公寓、華廈等集合住宅。其中完銷建案最多的是員山和五結，兩區都以低總價透天產品吸引在地客群。至於基隆市，今年共 2 個建案完銷，分別位在安樂以及七堵區。