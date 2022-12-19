〈房產〉桃園單價百萬金店面第一名在青埔高鐵特區 每坪高達150萬元

近期台灣房市交易降溫，但黃金區段的商用不動產仍受矚目。據房仲業者統計 2022 年桃園的「樓店」交易，目前最高單價店面排行，有 4 間店面躋身百萬身價，其中登上桃園年度最高單價店王的店面，是青埔高鐵特區內的「國際金融雙星」1 樓店面，交易單價高達 150 萬元，同時也是桃園近 5 年排名第 6 強高單價店面

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，桃園前 10 名店面盤據的三大商圈，還有三大特點：一、人口集中，消費商機豐厚；二、投資旺盛，商貿氣息濃厚；三、豪宅聚落，富人購買力強，亦是鞏固高單店面得以維持的主因；此外，好店面賣一間少一間，黃金地段店面釋出「可遇不可求」，因此一旦碰上難得機會，往往衝出不俗的身價。

江怡慧指出，奪下今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」一樓店面，總價 9341 萬元，總坪數 75.1 坪，換算每坪成交單價高達 150 萬元，現為建案銷售接待中心使用；再則是藝文一街每坪 142.1 萬元成交的「麗晶花園廣場」店面，目前為咖啡館；第三名同樣坐落藝文商圈，為「真鑽社區」單價每坪 133.8 萬元的店面，現作為娃娃機店使用；位居第四名的店面單價 130.3 萬元，目前空置中，屬於中壢 SOGO 海華商圈。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，實價登錄最新資料截至今年 11 月止，桃園市高單價樓店前 10 名，以中小坪數店面為主，坪數約在 12-75 坪間，第十名單價最低也達 7 字頭之譜，冠軍店面的單價則是第十名的 2.1 倍有餘。而高單價店面分佈商圈，包括青埔高鐵特區、中正藝文特區、中壢 SOGO 海華商圈、長庚商圈、大業商圈以及元生重劃區，其中又以青埔、藝文、海華三大商圈領銜。

進一步分析青埔、藝文、海華三大商圈的優勢。摘冠的青埔地區，從一開始的高鐵、棒球場、華泰名品城，到近年的捷運、XPARK 水族館、環球購物中心等，歷經人口成長及建設發展持續到位，且國內外投資不斷，使當地商圈發展備受看好，因此拿下桃園最高單店面王的頭銜。