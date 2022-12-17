Bernstein：2023年就買這3檔晶片股

晶片股經歷艱苦的一年後，券商 Bernstein 建議投資者趁股價下跌，買進這 3 檔產品前景最好的半導體股。

分析師 Stacy Rasgon 周五 (16 日) 推薦 AMD (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US) 和高通 (QCOM-US)，並給予這 3 檔股票「優於大盤」的評級，主張目前這些股的價格都夠低，足以讓投資者情緒明年意外上升。

他寫道：「在當前環境下，我們將尋找已下條財務預測的公司，且擁有強勁長期前景，可在股價底部進行操作，而 AMD、高通和 Nvidia 就是我們所想到的。」

美股周五普遍走跌，AMD 下跌 1.68% 至每股 65.41 美元；NVIDIA 下挫 2.25% 至每股 165.71 美元，以及高通下跌 1.81% 至每股 114.53 美元。

該分析師將 AMD 目標價定為 95 美元，將 Nvidia 定為 200 美元，將高通定為 140 美元。

Rasgon 認為，明年 AMD 的伺服器晶片可望持續搶走英特爾 (INTC-US) 的市占，且數據中心相關的結構內涵也依舊強勁。

針對高通，分析師樂觀認為智慧手機產業需求將開始改善，且身為行動處理器和 5G 晶片廠的高通應可受益三星和蘋果 (AAPL-US) 的強勁訂單。

最後，他預期 Nvidia 應可在新品發布的支持下蓬勃發展。Rasgon 寫道：「遊戲和數據中心的初步跡象都很正面，初期採用率很高。」