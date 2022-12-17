裴洛西支持TikTok禁用條款納入政府支出法案 下周眾院表決

就在參議院通過限制政府設備使用 TikTok 的條款後，眾議院議長裴洛西發言人周五 (16 日) 證實，裴洛西支持把這項立法納入下周在眾院表決的政府支出法案。

隨著裴洛西和眾院共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 雙雙表態支持，上述條款在眾院表決通過的機率也大幅提升。

參議院周三 (14 日) 一致通過，禁止在政府設備上使用中國短影音 App TikTok，因國會擔憂中國政府可能利用 TikTok 取得美國用戶數據，進而危害美國國家安全。

目前包含白宮、國防部、國土安全部和國務院在內，許多聯邦機構已禁止在公務設備上使用 TikTok。

除了聯邦政府，近期越來越多州跟進限制地方政府設備使用 TikTok，包含新罕布夏州、懷俄明州、喬治亞州、北達科他州、愛達荷州和愛荷華州等，蒙大拿州也在周五 (16 日) 宣布加入禁用行列。

儘管如此，美國智庫新美國安全中心 (New American Security) 資深研究員、前美國貿易代表副助理 Emily Kilcrease 認為，國會的行動透露出挫敗跡象，因為在經歷這麼多之後，還是沒有辦法解決這項問題，這當中展露更多的是政治挫折，而非有意義的新限制。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周四 (15 日) 受訪時拒絕透露拜登是否支持這項法案條款，僅表示會讓國會推進立法程序。