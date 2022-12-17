〈魏哲家開講〉赴美擴廠引發去台化疑慮 重申「門都沒有」

對於台積電亞利桑那州新廠，引發去台化疑慮，外界甚至直指恐掏空台灣，對此，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家今 (17) 日回應，想要控制半導體產業鏈沒那麼容易，不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。

玉山科技協會今日舉辦玉山科技論壇，魏哲家以「半導體產業的新挑戰」為題進行演講。魏哲家指出，每個企業、產業與政府，每年都得進步，否則會被淘汰，而進步的很大因素在於數位革新，企業要兢兢業業知道外面的世界如何改變，做最好因應，而 AI、5G 是其中重要的工具。

魏哲家表示，近幾年世界有一些變化，從地緣政治、疫情再到俄烏戰爭，影響供應鏈，半導體突然變得很重要，為避免斷鏈，大家提出解決方案，但有些不盡善盡美，每個人都想從供應鏈中獲取優勢，要將人類累積 20-30 年發展出的全球化經驗，轉為每個國家各自生產半導體。

魏哲家認為，想要控制半導體產業鏈沒那麼容易，對半導體生態系不太了解，才想要控制半導體供應鏈，他並藉此再度回應去台化議題，強調要掏空台灣，「門都沒有」。

魏哲家指出，半導體廠買機器、蓋廠是最容易的步驟，技術是最困難的，但也並非有了技術、工廠就可從此飛黃騰達，有了技術還要會生產，在現今的半導體技術，生產也是一門學問。他舉例，若在新竹將技術發展成功，要到台南生產，也要派遣 500-600 人過去，光是新竹到台南就要如此，更遑論新竹到美國。

魏哲家說，台積電現在能發展成功，是與協力廠商共同努力的成果，供應鏈是慢慢建立起來的，並非蓋一座廠就能成功，將產業鏈移到另一個國家也沒有那麼容易，除了水、電、土地外，最重要的是人才，要培養一位好的工程師，需要 8 年時間。

魏哲家表示，半導體真正困難的挑戰在於成本，當全球化生產優勢下降，影響市場自由經濟後，最可怕的事是從此互相信任及合作開始降低，信任與合作是人類往前進步的一大動力，如今卻降低，不是好現象，要互相信任合作，人類才可回到過去進步的腳步。

