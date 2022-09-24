晶片需求更加惡化 每家都在修正庫存 大摩：AMD業務更令人擔心

AMD (AMD-US) 周五 (23 日) 收低逾 2% ，因摩根士丹利分析師認為，晶片產業艱難時期，AMD 的表現尤其令人擔憂。

根據 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 周一的報告，超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 兩大晶片廠承認，個人電腦 (PC) 需求正在消退，且狀況比他們已悲觀的前景更加惡化。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周五研究報告進一步指出，幾乎追蹤範圍內的所有公司都在進行庫存修正，但這需要很長一段時間才會結束，本季應該會再次有些混亂。

他寫道：「那些認為近期基本面已受宏觀經濟疲軟影響的人要再謹慎一些，我們抽掉新冠疫情時期的過度行為，包括與庫存 / 供應鏈以及需求相關的，但宏觀經濟疲軟仍是進一步阻力，將會衝擊 2023 年。」

Moore 在研究報告指出，「AMD 的數據尤其令人擔心。」他將對 AMD 的股票目標價自 102 美元下調至 95 美元，並下修對該公司未來 2 個會計年度的獲利預期，但維持「加碼」的股票評級。

他寫道：「AMD 最初預期 PC 市場下滑幅度將為偏高個位數百分比，到了年中表示，如果 PC 市場下滑 15% 上下，他們仍對數字感到放心。但現在市場可能更加惡化，AMD 面臨客戶端業務的多重阻力，亦即 GPU 的徹底崩潰，以及客戶業務商用化的混合轉變，且英特爾在該領域的市占較高。」

Moore 對 AMD 2022 年的每股獲利 (EPS) 預期自 4.24 美元下調至每股 4.02 美元，將 2023 年的 EPS 預期自每股 4.72 美元下調至 4.40 美元。

AMD 周五下跌 2.22 美元，收每股 67.96 美元。該股今年迄今下跌 53%，表現遜於廣泛市場，同期那斯達克綜合指數下跌 31%。