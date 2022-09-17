聯邦快遞敲全球衰退警鐘 Nvidia、英特爾盤中刷新低 但恐非入場時機

聯邦快遞 (FDX-US) 對全球衰退發出警訊後，半導體股再次暴跌，可能吸引一些投資者買進晶片股，但《巴隆》商周專欄作家 Tae Kim 認為，這恐怕不是一個好主意。

兩大晶片股英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 今年迄今股價分別下跌 45% 和 55%，受到聯邦快遞消息震撼，周五 (16 日) 盤中甚至觸及 52 周低點，但最終逆轉分別收高 1.39% 和 2.08%。

雖然晶片股股價下滑，但卻跌得合情合理，近期事態發展表明，商業趨勢正在變得更糟，沒有好轉跡象，這意味未來可能會有更多下行空間。

重要的是，即使股價下滑，倘若企業獲利前景下降，以本益比來看股票也會變更昂貴，且晶片公司公布的最新一波數據並不理想。

Nvidia 兩周前警告，美政府針對人工智慧（AI）晶片出口至中國的新規定，恐造成 Nvidia 高達 4 億美元的業務損失。

隔一周後，全球最大記憶晶片廠三星電子一位高層表示，邁向明年期間，顧客對其晶片需求走疲的情形可能會比公司最初預期更漫長。

接著本周技術會議上，威騰電子 (WDC-US) 和希捷 (STX-US) 高層表示業務狀況仍在惡化，且雲端客戶的態度謹慎。此前幾周，這兩家公司甫大幅下調利潤預測。

最終，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上周在一場會議上也稱「情況相當糟糕」，且自 7 月下旬就第二季財報電話會議發布財測之後，業務狀況可能「還要再惡化一點」。

由於零售商、二手市場發表謹慎評論，認為處理器、記憶晶片和顯卡定價持續疲弱，科技產品需求似乎未見改善。半導體產業似乎即將籠罩在越來越黑的烏雲下，目前仍未見天清。