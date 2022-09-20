晶片股噩耗 AMD、英特爾承認：全球PC需求惡化 比預期更糟

超微 (AMD)、英特爾兩大晶片廠承認，個人電腦(PC) 需求正在消退，且狀況比他們已悲觀的前景更加惡化。

在上周與英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 高層會面後，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 周一 (19 日) 發布研究報告，重點就是 PC 市場正在惡化。

AMD 和英特爾 PC 和伺服器的處理器採用 x86 晶片架構。

英特爾財務長 David Zinsner 表示，與公司 7 月份提供的年度 PC 市場預測相比，較 2021 年進一步惡化 10%。他並未提供修正後的前景。

Zinsner 表示，由於中國銷售疲軟和宏觀環境更加艱難，資料中心市場已經疲軟。

該分析師也與 AMD 的企業伺服器部門負責人 Dan McNamara 談話，該 AMD 高層透露，「當前的 PC 環境混亂，客戶的前景低於預期。」根據 AMD 說法，與公司先前對 PC 市場年度前景預期相比，當前 PC 市場又惡化約 15% 。

Rasgon 給予英特爾「低於市場表現」的股票評級，目標價 30 美元，而給予 AMD「優於市場表現」的評級，目標價 135 美元。

英特爾周一小漲 0.68%，收每股 29.44 美元；AMD 小漲 0.34%，收每股 76.77 美元。

英特爾 4 月時預期今年下半年 PC 市場將出現反彈。 但在接下來的幾個月裡，業務狀況卻只有越來越惡化。根據 IDC 的數據，全球個人電腦出貨量在 6 月一季年減 15%，隨後英特爾和 AMD 在公布第二季財報時，下修 2022 全年 PC 市場預期。

現在 AMD 和英特爾都表示，整體 PC 市場的表現比他們下修後的預期還要糟糕，恐怕對其業務並非好預兆。