〈房產〉年薪60萬以下買盤縮手 台南購屋主力逾3成年收破百萬

近幾年台南房價大漲，購屋族群的結構也改變。房仲業者彙整聯徵中心資料發現，2012 年前三季台南的購屋主力是年收入在 40-60 萬元民眾，占比約為 26%，但今年前三季購屋主力則變成了年收入 100 萬元以上的高收入房貸族，佔比更是高達 31%。

東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，台南房市題材豐沛，帶動區域房價快速補漲，購屋門檻隨之提升，一般收入的民眾想要在台南置產的難度，確實正在不斷提高。

葉沛堯指出，台南房價基期相對較低，近年來受惠於南科、台積電 (2330-TW)、北外環、新興重劃區、綠能產業園區、鐵路地下化、高鐵特區等熱點議題的發酵，眾多建商和購屋民眾爭先插旗此地，帶動區域房市交易量能快速走揚。依據清華安富房價指數統計，今年 9 月台南的房價指數高達 228.53，再創歷史新高，且與去年同期的 175.64 相比，短短一年就大漲三成以上，是六都之中房價年漲幅最顯著的縣市。由內政部不動產資訊平台統計，目前台南的平均購屋總價已經突破千萬大關，可見普通收入的台南市民，買房置產難度的確大增。

東森房屋台南虎尾寮加盟店郭晉誠店長表示，今年以來受種種房市黑天鵝的干擾，市場觀望氣氛加重，台南住宅交易量的確出現下滑跡象，蛋黃區因剛性需求仍相對旺盛，房價也比較有支撐，但蛋白區、蛋殼區由於投資置產比重較高，若未來房市繼續降溫，蛋白區、蛋殼區的房價恐怕首當其衝，因此選擇地段就成了當下購屋民眾的重中之重。

東區位於台南的蛋黃區，區內設有平實重劃區、虎尾寮重劃區、成大生活圈、東寧運動公園、生態中央公園、巴克禮紀念公園、台南文化中心、南紡購物中心等設施，不僅生活機能相當成熟，而且區域的傳統文教氛圍也很濃厚，是非常值得購屋民眾加以留意的重點區塊。

郭晉誠指出，對於預算充足的民眾來說，首推虎尾寮重劃區內的透天產品，透天土地持份高，保值性會更強，虎尾寮重劃區採低密度開發，街道規劃整齊，居住環境相當宜居，目前虎尾寮重劃區內中古透天的總價普遍落在 1600 萬元上下。至於，一般收入的小資族群、首購族群，房價親民的中古大樓也是不錯的選擇，緊鄰東區的永康區有不少屋況還不錯的三房中古大樓總價只要 800-1000 萬元左右，屋況稍差的中古大樓甚至低至 600-800 萬元左右，民眾可以根據自身預算和需求挑選合適標的。