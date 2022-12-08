〈房產〉全台百萬戶50年老宅年代來臨 每9戶住宅就有1戶

據不動產資訊平台資料顯示，全台住宅老化速度快速，今年第三季屋齡 50 年以上老舊住宅首度超過百萬戶，其中數量最多的是台北市的 12.5 萬戶，高雄市的 12.2 萬戶，桃園市 4 萬戶已算六都中最少。住宅老化速度快速，政府雖然積極推動危老政策，但更新速度遠不及整體住宅老化快速。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，1950-1960 年代是台灣集合式住宅公寓產品開始推廣興起的時間點，這些早期興起的集合式住宅隨時間過去，越來越多公寓屋齡也逐漸邁入半百年紀，因此統計發現，屋齡 50 年以上住宅數量已達百萬戶，雖然政府也積極推動都更與危老政策，但僅對高房價區域改建效益與速度較快。

統計顯示，2022 年第三季全台住宅約有 904 萬戶，其中屋齡 50 年以上住宅數量達 101 萬戶，等於每 9 戶就有 1 戶屋齡超過 50 年，但還有更大批的住宅屬於屋齡 40 年以上，共計有 313 萬戶，若簡單推估，10 年後屋齡 50 年以上的住宅將達 300 萬戶以上，住宅老化問題只會越來越嚴峻。

以區域來看，屋齡 50 年以上最多的都會區是台北市，約有 12.5 萬戶，由於新增供給的速度緩慢，加上老宅數量大，因此北市屋齡 50 年以上老宅占比為 13.8%，其次是高雄市的 12.2 萬戶，占比為 11%，新北市也有 10 萬戶 50 年以上老宅，不過新北市有許多重劃區，新增許多新的大樓社區，因此 50 年以上老宅占比僅約 6.2%，台南市 9.5 萬戶，50 年以上老宅占比 13.2%，最少的是桃園市的 4.1 萬戶，占比僅 4.6%。

曾敬德指出，面對百萬老宅年代來臨，國內每年拆照數量雖然緩步增加到 6000 餘戶，但遠追不上住宅老化速度，如何推動更多老宅進行改建，可能是政策未來努力的方向。