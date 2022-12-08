〈房產〉2022年房市買賣移估回落至32萬棟 6年來首次負成長

受到持續升息、資金大退潮等外部因素衝擊，2022 年台灣房市出現高點反轉現象，推估全年建物買賣移轉棟數會回落到 32 萬棟關卡，創下近 6 年來首度負成長紀錄。台北市不動產仲介經紀業公會郭子立理事長指出，由於明年是大選年，多空變數更多，展望明年房市很可能出現「量縮價緩跌」格局。

2022 年已接近尾聲，根據 6 都前 11 個月的房屋買賣移轉數量推估，2022 年台灣全年房屋交易量約落在 32 萬 4590 棟，與 2021 年比較，年增率是 - 6.8%，是近 6 年來房屋交易量首次出現衰退的情形，只是房價還是維持在高點，正是所謂「價量背離」的現象。

台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立表示，即使疫情仍然持續延續，但原先各方都還是看好虎年房市，沒想到今年還真是個多事之秋，經歷俄烏開戰、持續升息、股市崩跌、圍台軍演、選戰干擾等外部因素衝擊，明顯影響民眾購屋信心及意願，交易量有逐季衰退跡象，正應驗「虎頭蛇尾」這句成語。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民也指出，今年整體房市買氣不振，6 都全都出現明顯的衰退現象，只有台中市藉著強勁的交屋潮，勉強維持住平盤，實際上可說是「南北雙冷」的局面，特別是南 2 都的台南與高雄衰退幅度最大，也印證了光靠消息面及投資客的市場是無法持久的。

郭子立理事長補充指出，2022 年台北市房屋交易量預估會衰退 - 6.5%，交易量約 28,902 棟，創近三年來新低，主要是受房價居高不下、資金往低價區移動以及人口持續外移三重影響。在此情況下，全年房屋交易量還高過台南市，衰退幅度緊跟台中市之後，都算是難能可貴。

展望 2023 年房市，郭子立指出，目前各方都看壞明年房市，但明年房市有三項利多，其一是疫情退散，會出現內需報復性消費；其二是投資客退場，剛性需求更勇於出來購屋；其三是總統大選年，選前往往會釋出政策大利多。這些利多都有助穩住房市基本盤，儘管全年交易量仍然會衰退，但衰退幅度應是有限，至於房價表現落差可能會比較大，過度炒作、無基之彈的新興重劃區、房價暴漲的區域，房價修正幅度可能會較大，相對而言，台北市這波房市較無炒作的情形，房價也會較為持穩，非常適合自住或是換屋族進場。

不過，張欣民也指出，明年大選年也可能是把雙面刃，執政者政策若為爭取年輕族群的選票，而在居住正義議題上多所著墨，可能就會衝擊到房市的發展，最鮮明的例子就是 2016 年大選年祭出的房地合一稅。此外，國內外緩升息及經濟衰退，也是明年不能忽視的兩項房市利空因素。可預見的是，兔年房市會從今年賣方市場逐漸轉為買方市場，建議有購屋換屋需求者，可多到市場找屋、看屋，也可大膽出價、議價。