中捷綠線市政府站聯開案由冠德拿下 投資金額逾106億元

台中市政府捷運綠線含金量最高的市政府站 (G9-1) 招商，交通局表示，12 月 5 日市政府站順利評選出最優申請人，由冠德 (2520-TW) 攜手中鹿開發股份有限公司獲選，預估投資金額 106.55 億元，規劃打造地下 7 層、地上 43 層、樓高 208 公尺建物，將成為台中首座生態捷運複合地標。

台中捷運綠線站點開發案有榮景，地產業界看好投資台中，市府連續 2 年在捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站、四維國小站及南屯站等 4 站土地開發案招商屢屢告捷，順利完成簽約，合計投資金額逾 70 億元。

台中市府交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線最炙手可熱的市政府站土地開發基地招商案，位於 7 期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線出入口共構外，未來捷運藍線也將於此處共站轉乘，基地面積達 2053 坪，具土地開發基地面積最大、容積率最高等優勢，推出招商後即備受矚目。

交通局說明，歷經嚴謹評選，最終由冠德建設、中鹿開發股份有限公司獲選為最優申請人，日本設計株式會社與趙英傑建築師事務所合作進行規劃設計，藉由車站、城市、公園一體的大眾運輸導向型開發 (Parkside TOD)，將不同人群與外部都市空間編織交會。

其中，底層商場規劃設計執行單位為具豐富複合式地標性商業大樓開發經驗的森大廈，交由冠德集團旗下 Global Mall 環球購物中心統一經營；中樓層除規劃企業辦公空間，考量青年創業孵育與區內商務會展需求，分別委託財團法人工業技術研究院開放實驗室、集思國際會議顧問股份有限公司營運共享辦公室、會議中心；高樓層旅館與國際品牌凱悅酒店集團合作，作為台中歌劇院延伸的頂層多功能展演廳將委由青鳥書店進駐營運，並規劃取得 EEWH 綠建築及低碳建築鑽石級認證，以及 LEED 綠建築與智慧建築黃金級認證，實現台中多元魅力及都市環境改善與碳中和目標。

葉昭甫指出，台中捷運綠線去年通車後，台中正式成為捷運城市，市府持續推進捷運綠線延伸、捷運藍線、機場捷運 (橘線)、屯區捷運環狀線 (紫線) 等各條捷運路網進度，打造交通任意門 (i-Doors) 逐漸串聯台中各角落，捷運各站點為都市發展最重要節點，透過引進人流，配合高密度土地使用與都市設計，帶動地方發展，落實大眾運輸導向發展 (TOD，Transit-oriented development) 願景。