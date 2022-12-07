〈房產〉內湖豪宅「長虹天璽」新成交 持有4年增值17%

內湖雖有部分社區傳出賠售，但是區域內豪宅「長虹天璽」幾乎每賣必賺，根依最新實價登錄，內湖區指標豪宅「長虹天璽」有新交易，8 月成交的 13 樓戶，總價 1 億 6688 萬元，單價 112.76 萬元，前屋主在 2018 年以 1 億 4258 萬元取得，持有 4 年轉手，帳面增值幅度 17%。

但依統計顯示，「長虹天璽」8 月成交的 13 樓戶，其房價帳面增值幅度 17%，在社區交易個案只排到第三位，帳面增值幅度最高的是今年 5 月成交的 7 樓戶，持有 10 年的帳面增值幅度達到 32.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，房地產是時間財，不少從房地產賺到錢的人，多半是在低點入手，或是持有時間夠久，提高增值空間。以「長虹天璽」為例，從 2021 年至今，該社區８筆交易中，有高達 7 筆轉手交易增值的案例，其中 7 樓戶在 2012 年時，以 1 億 2880 萬元取得，持有 10 年後以 1.71 億元出脫，帳面上增值 4220 萬元、增幅高達 32.8%，除了「以時間換取金錢」之外，社區附近的電塔拆遷，也是創造利多價值的因素之一。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承指出，過去「長虹天璽」一旁有電塔，導致在開賣時形成購屋阻力，不過 2017 年後電塔拆遷，再加上本身位置生活機能成熟，鄰近內湖市區、麗山國小，且擁有不少藝人、企業主住戶，讓該社區成為內湖地區明星豪宅，身價明顯走揚，許多屋主轉手都增值，最高單價為 28 樓頂樓戶於 2021 年交易的 135.4 萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，屋主在售屋之後，可提供仲介費、裝潢費、代書費等費用單據，作為成本依據，扣除獲利後計算房地合一稅，以此個案，自然人持有房屋逾 2 年、未滿 5 年，獲利稅率為 35%，但若明年再賣，持有滿 5 年以上，則可降至 20%，假如自然人符合自住條件、持有房屋滿 6 年，不僅有 400 萬元的獲利免稅額，超過 400 萬元的部分，還可按最低稅率 10% 課徵所得稅，因此「持有時間」仍是節稅和獲利的關鍵之一。