〈房產〉內湖屋主撐不下去賠售 下波殺盤與否看一關鍵

房市交易趨緩但房價仍未明顯鬆動，根據全國不動產企研室觀察台北市內湖區實價登錄資訊，發現近 3-4 個月來歷次轉手的交易雖多數皆有 1-2 成不等的獲利，但市場開始出現平盤或認賠出場的交易，如近期月就有 5 筆賠售 78-745 萬元不等的揭露。專家表示，接下來是否還會有屋主賠售讓利，要看央行升息而定。

全國不動產內湖捷運加盟店店長吳俊龍分析，這些賠售社區多數為買在前一波高點的屋主因個人資金需求認賠殺出，但市場上屋主普遍姿態仍相當強硬，是否願意讓利，接下來台灣央行升息態度是關鍵因素之一。

全國不動產總經理藍怡婷表示，觀察內湖近 3-4 個月實價揭露資訊，賠售最高為屋齡 10 年的「Victor 嘉醴」3 樓戶，原屋主在 2013 年以 4795 萬元進場、今年 9 月 4050 萬元脫手，認賠 745 萬元；另外康寧路一段在今年 9 月也有屋齡逾 50 年老公寓，由 2012 年的 2800 萬跌至 2300 萬元成交，賠售 500 萬元；位民權東路六段的「第一人稱」2 樓戶，2014 年總價 3200 萬元，今年 10 月則以 2980 萬元售出，賠售 220 萬元。

吳俊龍分析，觀察這些賠售交易，前屋主多數買在前一波房價高點，持有成本相對高，一旦社區賣壓較高，又碰上個人資金需求，較願意賠售讓利，如此次出現價差 745 萬元的「Victor 嘉醴」，目前市場上待售物件就逾 10 戶，社區有近 1 成產品都在求售中，前一手屋主又在 2013 年高點購入，因此有較大讓利空間。

另外，賠售 500 萬元的康寧路一段老公寓享湖光市場商圈店面效益，吳俊龍指出，前一手屋主在 2012 年取得，當時價格也創在地天花板行情，近幾年房價上揚仍未有超過此價格行情出現，因此有賠售交易並不意外。至於認賠 220 萬元的「第一人稱」為住辦混和產品，享辦公收租效益，前屋主持有 8 年來享穩定租金報酬，其實成交價格也不低，不算真的賠售殺出。

綜觀目前內湖市場上賠售交易，吳俊龍指出，多數還是平盤或小幅讓利，且個案數少、為屋主個人資金需求，整體市場上賣方仍不願意降價，甚至還逆勢再向上開出高價，在買方不願意追價的情況下，買賣雙方陷入膠著，也導致成交買氣銳減。展望後市發展，賣方心態是否鬆動，須看政府升息態度，若再度升息，則外圍郊區將有機會下修，而內科、捷運周邊低總價住宅價格較具支撐力。