〈房產〉市場交易增 11月房地合一稅反彈重返30億元

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今 (2022) 年 11 月個人房地合一稅收為 31.3 億元，歷經連續 5 個月走跌後出現反彈，同時，11 月契稅也較 10 月反彈，反映疫情各項管制逐漸開放後，市場交易略微回升，帶動房地合一稅收增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算 30 日內，而 11 月六都的移轉棟數較 10 月增加約 9%，連帶 11 月的房地合一稅收與契稅也都呈現月增。

財政部統計顯示，今年 11 月個人房地合一稅收為 31.3 億元，年增約 1 成，不過今年稅收高峰落在 5 月的 35.6 億元，11 月的個人房地合一稅收則擺脫連續 5 個月下跌趨勢，回升到 31.3 億元。

比較 11 月六都個人房地合一稅收，稅收最高仍是台中市的 7.1 億元，月增幅達 3 成，其次則是高雄市 5.1 億元，月增 45%，新北市 4.9 億元，月增 25%，台南市為 2.5 億元，月增 14%，南台灣房地合一稅收 11 月都呈現月增。

曾敬德表示，2016 年房地合一上路後，慢慢開始會有人適用自用持有滿 6 年、400 萬元免稅的規定，尤其過去一段時間房價大漲，民眾應選擇對自己有利的節稅方式，除持有 6 年的 400 萬元免稅優惠外，還可以選擇重購退稅等方式，在換屋時可提前做好規劃。