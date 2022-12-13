2023如何投資?用「目標到期債券投資策略」應對不確定性，聰明提升投資能見度

邁入 2023 年，投資市場面臨全球經濟走緩、通膨尚未觸頂、地緣政治風險持續升溫等種種挑戰，讓不少投資人卻步。聯博投資專家認為，雖然沒有人能精準預測投資市場，但仍可積極運用各種策略來降低投資風險。目前成熟國家債市相對兼具評價優勢與收益吸引力，正是收納優質收益機 會的好時機，不妨藉由「目標到期投資策略」的特性，鎖定近年少見的較高殖利率 * 時點，提升投資能見度，以因應 2023 年的不確定性。

目標到期債券基金的設計概念是透過購買投資一籃子多數到期日和基金設定日期相近的債券，降低投資單一債券的風險，並採買進持有債券至到期的策略 (Buy and Maintain)，若債券不違約，投資期間內可獲得較穩定的配息，基金到期返還投資組合價值。聯博投信說明，投資目標到期債券基金的精隨在於讓「時間」發揮效用，耐心持有債券至到期，回歸債券投資本質。「債息收入｣才是主要收益來源，並不是買賣價差，投資的可預測性較高，投資人也較無須時時緊盯進出場時間點。

一般而言，債券價格仍會受到市場訊息影響而漲跌，且持有的債券天期越長，利率風險及價格波動風險越高。但目標到期債券有設定明確的到期日，以聯博四年到期全球美元債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，該基金為四年到期，雖然在基金到期前，基金價格會上下波動，但隨著時間趨近到期日，投資組合的存續期間會越短，在債券基本面沒有惡化的情況下，持有的債券價格會回到票面價格，利率敏感度與價格波動幅度可望收斂。因此相對於一般債券基金，如果持有目標到期債券基金至到期日，且投資組合中的債券不違約，投資人較不易受到市場波動影響。此外，基金到期日明確，對於投資人而言，資金可預測度較高，將有利於未來現金流規劃與資金運用。

受到通膨與升息環境的影響，成熟市場投資等級債券殖利率來到近年高點。目前彭博美國投資等級公司債券指數殖利率 5.9%，是自 2008 年來最高的水準；而彭博美國投資等級公司債券指數價格已經跌落至 85.5，相對於 20 年長期平均的 105.6 已經有 19% 的折價空間。聯博投信表示，當前殖利率水準較高，相對適合目標到期債券基金鎖定較高殖利率 * 時點，提升未來收益能見度與報酬潛力機會。

聯博投信進一步說明，成熟市場債市體質通常較為穩健，以成熟國家投資等級債券為主的目標到期債券投資組合，可望減少違約風險，提高債券到期返還本金的機會。

聯博投信提醒，任何投資都有風險，目標到期基金最大的風險仍是來自於投資組合的違約風險。若一籃子中個別債券發生違約，仍可能影響配息及到期日返還本金減少，減少程度將依違約債券對整體基金影響程度而定。另外，基金到期日時，持債價格也會影響到期日返還之本金水準。如果投資人在到期日前就先贖回基金，可能因淨值波動影響可拿回的資金且需承擔提前買回的費用。

展望後市，不確定性仍圍繞 2023 年的投資市場，聯博投信提醒，與其讓財富閒置，評估自身的風險屬性，酌量持續參與市場還是較佳的因應之道。以下為讀者整理三種常見的債券產品，不妨依據個人的投資目標、風險屬性，評估適合自己的投資策略。

* 殖利率係指最低殖利率，不代表基金報酬率，亦不保證獲利。 最低殖利率為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。以彭博美國投資等級公司債指數為代表。

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所列之境內基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。本基金於期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。在無違約及其他特殊情況下，本基金具有持有債券至到期日返還本金之特性。惟投資組合可能因債券領息、債券到期、發行人提前贖回、債信變化、投資人贖回等狀況，使投資組合產生變化而帶來一定程度之不確定性，致使本金返還受到影響。另，配息級別投資人亦可能因參與配息，而影響其在基金到期日的本金返還。根據本基金信託契約，基金自成立日起九十日後可受理買回，但若於本基金四年期滿前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產。本基金為美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。境內四年到期全球美元債券最高可投資基金總資產 10% 於美國 144A 債券。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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