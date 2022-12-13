紐約Fed調查：消費者估明年通膨將大幅緩解

紐約聯準銀行（New York Fed）周一（12 日）公布最新消費者預期調查（Survey of Consumer Expectations）顯示，11 月消費者對未來 1 年的通膨預期降至 2021 年 8 月以來新低。

紐約 Fed 調查顯示，消費者預估未來 12 個月的通膨率為 5.2%，大大低於 10 月的 5.9%，創 2021 年 8 月以來新低，而對未來 3 年的通膨預期從先前的 3.1% 降至 3%、未來 5 年通膨預期則從 2.4% 降至 2.3%。

調查還發現，消費者預估未來 1 年汽油價格將上漲 4.7%、食品價格上漲 8.3%，儘管這兩項指標的上升與央行 2% 通膨目標的經濟狀況並不一致，但與 10 月相比兩項指標在 11 月分別下降 0.6 和 0.8 個百分點。另外，消費者也認為房價漲幅將略有放緩，預估未來 1 年房價將上漲 1%，此為 2020 年 5 月以來新低，10 月預估為成長 2%。

薪資方面，消費者預估未來 1 年薪資將成長 2.8%，較 10 月預期下滑 0.2 個百分點，與 2021 年 8 月以來新低水準持平，不過預料未來 1 年收入將成長 4.5%，較 10 月預期成長 0.2% 百分點，創 2013 年 6 月以來新高。

與此同時，約有 42% 的受訪者認為失業狀況可能越來越明顯，預估未來 1 年的失業率將會更高。儘管 Fed 官員曾表示升息放緩經濟成長可能會讓勞動市場降溫，但數據仍顯示就業市場依然有彈性，美國 11 月非農就業數據顯示目前失業率為 3.7%。

此外，有 11.79% 的消費者預估未來 3 個月無法償還最低債務，該比例較 10 月的 11.56% 還高。

紐約 Fed 上述調查數據與上周五公布的 12 月密西根大學消費者信心指數大致吻合，密大調查數據顯示，未來 1 年通膨預期初值降至 4.6%，創 2021 年 9 月以來新低，11 月前值為 4.9%，而未來 5 年的長期通膨預期則持穩在 3%。

消費者對通膨預期下降正值通膨降溫之際，其中汽油價格的回落相當明顯。美國周二（13 日）將公布重磅通膨報告消費者物價指數（CPI），市場預估 CPI 有望進一步放緩至 7.3% 的水準。

隨後 Fed 將於台灣時間周四（15 日）凌晨三點公布最新利率決策，市場預估將升息 2 碼（50 個基點），美國基準利率將自 2008 年以來首次升破 4%。