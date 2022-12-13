美國11月CPI年增7.1%低於預期 Fed本周升息2碼箭在弦上

美國周二（13 日）公布 11 月消費者物價指數（CPI）年增 7.1%，低於市場預期的 7.3%，較前值 7.7% 大幅回落，創今年 1 月以來最小單月漲幅；扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 6%，低於市場預期的 6.1% 與前值 6.3%。隨通膨指數回落，聯準會（Fed）周四（15 日）升息兩碼已箭在弦上。

美國 11 月 CPI 年增 7.1% 低於預期，創今年 1 月以來最小增幅，通膨持續降溫。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，11 月 CPI 成長 0.1%，遠低於市場預期的 0.3% 和前值 0.4%；11 月核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期和前值的 0.3% ，整體數據透露在 Fed 大幅升息下通膨開始降溫，備受市場矚目的 11 月核心通膨率顯著下滑。

美國 11 月核心 CPI 年增 6%、月增 0.2% 皆低於市場預期，通膨率顯著降溫。(圖片：ZeroHedge)

二手車、能源價格回落 抵銷食品價格成長

從美國勞工部周二公布的數據細項來看，二手車、能源價格大幅回落，為 11 月通膨降溫的推手之一，其中能源價格下滑抵銷食品價格上漲。

波動較大的食品價格 11 月成長 0.5%，略高於前值 0.6%；能源價格月減 1.6%，扭轉 10 月 1.8% 的漲幅，其中汽油價格月減 2%，低於前值的成長 4%。另外，機票價格下降 3%，前值下降 1.1%，二手車價格月減 2.9%，降幅高於 10 月的 2.4%，醫療服務價格月減 0.7%，前值為下降 0.6%。

圖：美國勞工部

住房成本創 4 個月來最小漲幅、服務價格明顯放緩

值得注意的是，住房成本 11 月成長 0.6%，為 4 個月來最小漲幅，報告顯示到目前為止住房是整體 CPI 升溫的最大貢獻者。住房成本是服務業中最大的組成部分，約占整體 CPI 指數的三分之一。

雖然 11 月租金成長 0.8%、業主等價租金成長 0.7%，但離家住宿成本在 10 月的飆升後下降 0.7%。私營部門數據顯示，全美多個城市的租金趨穩，但實時變化與勞工部數據反映存在時間差。

另外，11 月核心商品價格連續兩個月下跌，為下降 0.5%，扣除能源的服務價格上漲 0.4%，創 7 月以來最小漲幅。Fed 主席鮑爾近期強調另一項評估通膨指標──核心個人消費支出物價指數（PCE）的重要性，他表示這是能了解核心通膨未來演變的重要類別。

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Eliza Winger 表示，11 月 CPI 出乎意料的疲軟，進一步證明通縮正在成形，到明年 1 月底的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，一些 Fed 官員可能會得出「有足以令人信服的證據顯示通膨正在下降」結論，進而開始討論暫停升息。

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示，對美國未來經濟軟著陸持樂觀態度，隨時序推進 2023 年，市場仍會因通膨與其他經濟數據而產生波動，同時也將從這些數據中尋找 Fed 未來的貨幣政策線索。

Navy Federal Credit Union 的企業經濟學家 Robert Frick 表示，通膨將溫不僅提振股市表現，也緩解 Fed 的升息壓力，但最重要的是受物價上漲所苦的美國民眾終於真正鬆了一口氣。

另外，11 月 CPI 數據出爐前，華爾街兩大投行摩根大通與高盛均發布對股市走勢預期，7.1% 的數據在摩根大通來看意味著標普 500 指數未來看漲 2% 至 3%，高盛則估上漲 4% 至 5%。

市場反應

數據出爐後，美股主要指數開盤全線走高，但隨後漲幅大幅收窄。截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或 0.75%，那斯達克綜合指數漲近 230 點或近 2.1%，標普 500 指數漲近 1.5%，費城半導體指數漲近 2.4%。

美國 10 年期公債殖利率跌破近期的 3.5% 水準至 3.467%，美元指數跌至 104 水準之下，現報 103.945。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在本周升息 2 碼（50 個基點）的機率為 79.4%、升息 3 碼（75 個基點）的機率為 20.6%，明年終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

圖：芝商所