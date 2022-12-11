本週操盤筆記：超級央行週、Fed公布12月利率決策、主要經濟體PMI

本週操盤筆記：本週進入超級央行週，重頭戲是美國聯準會（Fed）在台灣時間週四（15 日）凌晨三點公布 12 月利率決策，其他如歐洲、英國、瑞士等央行也將陸續公布利率決議。美國重磅通膨數據 11 月消費者物價指數（CPI）報告將於週二（13 日）公布，市場密切留意數據是否會影響 Fed 利率決策。此外主要經濟體本週將相繼公布採購經理人指數 (PMI)。

本週操盤筆記 (1212-1216)

1.Fed 公布 12 月利率決策、美國 11 月 CPI

Fed 公布 12 月貨幣政策決議之前，美國重磅通膨數據──11 月 CPI 報告將出爐，是可能左右 Fed 決策的重要經濟數據。市場認為美國通膨可能放緩，預料 11 月 CPI 年升 7.3%、月升 0.3%，前值分別為 7.7% 與 0.4%，最重要的核心 CPI 估年升 6.1%、月升 0.3%，前值分別為 6.3% 與 0.3%。

華爾街兩投行瑞銀與巴克萊皆表示美國 11 月整體與核心 CPI 將放緩，前者認為這次 CPI 不會出現今年 3、7 月的反彈，而後者認為能源價格推動整體 CPI 放緩，核心服務通膨減速但並不緩慢，而且核心商品將繼續通縮。

美國重磅通膨數據公布後緊接著是 Fed 公布 12 月利率決策，這是 Fed 今年最後一次會議，市場預估 Fed 貨幣緊縮步調將會放緩，從先前連續數大幅升息 3 碼（75 個基點）降至 2 碼（50 個基點）。

另外 Fed 主席鮑爾在決策公布後舉行的記者會也是焦點之一，他對通膨和美國明年經濟陷入衰退可能性的看法將影響市場。根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在本週升息 2 碼的機率為 78.2%、升息 2 碼的機率為 21.8%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

2. 超級央行週

除 Fed 之外，歐洲、英國、瑞士、挪威、菲律賓、墨西哥、俄羅斯央行利率決議也將陸續在本週揭曉。

其中市場認為，由於歐元區上月通膨出現半年來增速首次放慢，因此歐洲央行可能升息 2 碼，不過有鑑於歐元區 CPI 年增速度仍在 10%，因此也還不能排除歐洲央行連續第三次升息 3 碼的可能性，一些立場鷹派的政策制訂者已暗示支持升息。

值得注意的是，歐洲央行 12 月利率決策還可能受到新的季度經濟預測影響，明年歐元區經濟成長可能會下調，通膨預測可能上調。此外，歐洲央行政策制定者還將決定削減其規模高達 5 億歐元的債券，目前經濟學家預估歐洲央行會在明年第一季啟動縮表。

至於其他央行，外界預估英國、瑞士、挪威銀行將再次提高借貸成本，雖然各國央行大舉升息步伐正在放緩，但對抗通膨的戰鬥尚未結束。利率期貨市場顯示，英國央行的利率將在明年 9 月達到 4.6%、年底落在 4.5%。

另外，歐元區、德國、印度、英國將陸續公布最新 CPI 報告。

3. 主要經濟體 PMI 指數

日本、英國、德國、歐元區、美國將公布 12 月 PMI 指數，在經濟衰退擔憂日益加劇的情況下，PMI 的新訂單、就業以及價格指標將幫助市場理解最新的景氣動向，近月來在供應瓶頸緩解和需求降溫下，PMI 價格指數全面回落。