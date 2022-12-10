美股年底迎反彈？CPI數據、Fed會議成關鍵因素

美國聯準會 (Fed) 即將於下週召開利率會議，美股主要指數週五 (9 日) 全面收黑，分析師認為，下週二公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，及聯準會 12 月利率會議將成為美股年底是否反彈的兩大關鍵因素。

標普週五已從 10 月的低點反彈約 10%，但今年迄今跌幅仍超過 17%，該指數在本週停滯不前，因為強於預期的經濟數據，加劇人們對聯準會鷹派政策和經濟衰退的擔憂。

分析師認為，美股在今年剩餘時間的走勢可能取決下週二公布的 CPI 報告，比預期更高的數據，可能會加劇人們對聯準會更趨向鷹派的擔憂，從而給股市帶來壓力。

瑞銀財富管理投資總監辦公室美股主管 David Lefkowitz 表示：「通常在 CPI 報告公布前後，市場波動相當大，我認為下週數據出爐時市場仍將如此

市場預估下週二公布的美國 11 月 CPI 數據年增為 7.3%，月增率為 0.3%，核心 CPI 月增率則為 0.3%。

與此同時，聯準會 12 月 13 至 14 日召開利率會議，華爾街預期聯準會將宣布升息 2 碼，在連續升息 3 碼後，放緩升息的步調。

華爾街預計將更關注聯準會對終點利率的預估，以及聯準會主席鮑爾對經濟衰退的相關評論 (圖片：AFP)

華爾街預計將更關注聯準會對終點利率的預估，以及聯準會主席鮑爾對經濟衰退的相關評論。

債市近期不斷釋出衰退訊號，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線最近惡化，創下至少近 20 年來的最高水平。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

一些分析師預期，如果 CPI 數據低於預期或投資人對聯準會的言論感到滿意，手上持有大量現金的大型基金和季節性因素可能有助於推動股市年底反彈。

《股票交易者年鑑》(Stock Trader"s Almanac) 顯示，標普自 1950 年以來的每個 12 月份均漲 1.5%，是所有月份中表現第三佳。而今年標普 12 月份迄今已跌 3.6%。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 預期：「如果 CPI 和聯準會政策不出現重大意外，預計季節性因素會將讓投資人年底迎來反彈行情。」

然而，一些分析師認為近期熊市反彈已經結束。摩根士丹利策略師本週早些時候警告客戶企業獲利面臨風險，並敦促投資人轉向持有醫療保健和公用事業股等防禦性類股。

摩根士丹利策略師建議投資人：「在熊市真正回歸之前獲利了結。」