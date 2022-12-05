美國11月ISM非製造業指數意外升至56.5 遠超預期

美國周一（5 日）公布數據顯示，11 月 ISM 非製造業指數意外升至 56.5，遠超市場預期的 53.1，從 10 月的 2020 年 5 月以來新低 54.4 回升，表明美國經濟占比最大的服務業仍具彈性。
11 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 64.7，前值 55.7
- 新訂單指數報 56.0，前值 56.5
- 僱傭指數報 51.5，前值 49.1
- 供應商交貨指數報 53.8，前值 56.2
- 存貨指數報 47.9，前值 47.2
- 原物料價格指數報 70.0，前值 70.7
- 未完成訂單指數報 51.8，前值 52.2
- 新出口訂單指數報 38.4，前值 47.7
- 原物料進口指數報 59.5，前值 50.4
- 庫存景氣指數報 44.2，前值 46.4
美國 11 月 ISM 非製造業指數回升證實支出正從商品轉移，通膨已接棒給服務業，表明經濟中的整體物價壓力可能需要一段時間才能消退。
此次強勁的服務業數據與上周的 11 月 ISM 製造業指數形成鮮明對比，後者顯示工業活動自 2020 年 5 月以來首次萎縮，美國生產商正感受到全球經濟放緩以及國內零售商庫存過剩的壓力。
觀察數據細項，商業活動生產指數從 10 月的 55.7 躍升至 64.7，創 2021 年 3 月以來最大增幅。僱傭指數從 10 月的 49.1 成長至 51.5，意味著就業領域方面狀況有所改善，不過由於訂單成長停滯不前，進一步成長的空間有限；新訂單指數從上月的 56.5 下滑至 56，創今年 5 月以來新低。
11 月原物料價格指數從前值 70.7 下滑至 70，主因是供應狀況持續改善，供應商交貨指數也從前值 56.2 驟降至 53.8。另外新出口訂單指數從 10 月的 47.7 暴跌至 38.4，可能是受到全球經濟成長放緩與美元走強的影響。
此外，美國上周數據顯示，美國 11 月就業和薪資成長強於預期，消費者個人支出在 10 月也有所加速，這些樂觀的報告提振大眾樂觀情緒，認為明年經濟衰退將是短暫而溫和，一些經濟學家甚至押注，只要經濟成長大幅放緩，衰退是可以避免的。
彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，美國 11 月服務業擴張加速，主因是假日季提振商業活動。同時原物料價格指數證實服務業通膨仍然強勁，儘管商品領域的通膨普遍降溫。
美國商務部同日公布的報告顯示，美國 10 月工廠訂單月增 1%，優於市場預期的 0.7%，前值為 0.3%；按年來看成長 10 月工廠訂單成長 12.8%。
10 月工廠訂單的大幅成長是受到運輸設備訂單成長 2.2% 所推動，而 9 月的增幅為 2.3%。運輸設備訂單受到國防和民用飛機訂單提振，汽車訂單反彈 1.7%；機械訂單成長 1.5%，其他電腦和電子產品以及電器設備、家用電器和零組件的訂單也穩定成長。