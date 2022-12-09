〈陸港盤後〉中國可能進一步鬆綁房市政策 A股三大指數走高

中國 A 股三大指數周五（9 日）收盤同步走高，滬指漲 0.3%，原因是下周中國政府可能會進一步鬆綁房市政策，淡化「房住不炒」定位。

滬指周五漲 0.3% 報 3,206.95 點，深成指漲 0.98% 報 11,501.58 點，創業板指漲 0.37% 報 2,420.63 點；兩市成交額合計人民幣 1.0091 兆元，「北向資金」淨賣出 2.71 億元。

釀酒、房地產類股大幅走高，建材、有色、食品飲料、煤炭、鋼鐵、醫藥、金融等族群齊揚；旅遊、物流、媒體、燃氣、軟體、汽車、零售等類股下跌。

香港恒生指數收盤大漲 2.32%，恒生科技指數勁揚 2.33%。

彭博報導，知情人士透露，中共將於下周四召開中央經濟工作會議，在中共中央政治局宣示力拚明年經濟好轉後，下周政府官員計劃淡化「房住不炒」定位的重要性。一位知情人士說，當局的目標是扭轉房地產行業下滑趨勢，恢復產業正常運作。

自 2016 年以來，政府官員一直使用「房住不炒」措詞，表明政府決心遏止房市投機活動、壓制房價飆漲、降低債務風險。

中國政府已持續多年的房市去槓桿政策，一位知情人士說，政府官員可能宣布已經完成階段性目標，明年的重點是提振消費者需求。知情人士說，政府官員正在討論這些政策調整，仍可能出現變化。

中共已於周二召開中央政治局會議，由中共中央總書記習近平主持，他表示明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，未提及「房住不炒」。

邢自強等摩根士丹利經濟學家說：「我們預計，在封控和房市政策轉向情況下，明年政府可能擴大政策鬆綁。」