Meta定向廣告模式在歐洲恐受限 連累Snap、Pinterest股價齊挫

華爾街日報（WSJ）周二（6 日）援引知情人士消息報導，歐盟監管機關裁定臉書母公司 Meta Platforms 不應要求用戶同意基於他們數位活動的定向廣告投放，此裁決可能會限制 Meta 出售此類廣告所能獲得的數據，恐對營收造成打擊。消息傳出後 Meta 盤中股價重挫逾 6%，同時也殃及其他依賴廣告的公司 Snap 和 Pinterest。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價重挫 6.38%，每股暫報 114.62 美元，而 Snap(SNAP-US) 和 Pinterest(PINS-US) 股價分別下跌 7.18% 與 3.51%。

報導指出，歐盟監管機構裁定，歐盟隱私法不允許 Meta 旗下社群媒體平台如臉書和 Instagram 以服務條款為由，要求用戶同意利用他們在應用程式中的活動數據（如點擊內容和播放影片）進行投放廣告。

知情人士表示，歐盟監管機構的裁決並未直接命令 Meta 改變作法，而是要求愛爾蘭資料保護委員會（DPC）發布反映委員會決定的公開命令並處以巨額罰款。Meta 可以對 DPC 與歐盟的決定提出上訴，該公司的歐洲總部設在愛爾蘭。

Meta 發言人表示，這還不是最終決定，現在的猜測仍為時過早，公司已全面配合 DPC 的調查，最終決定出爐時會繼續 DPC 接觸。

多年來 Meta 讓用戶能自行選擇是否接受客製化廣告，但對用戶在自己平台上的活動數據（如 Instagram 觀看那些影片）的廣告，尚未提供不接受的選擇。

這些廣告會收集用戶數據、網頁活動、應用程式互動等數據，對用戶量身打造廣告進行投放，此次歐盟的裁決可能會扼殺 Meta 利用其應用程式內投放廣告能力，進而導致公司營收下滑。

另外，如果 Facebook 和 Instagram 的大部分用戶都不同意接受客製化廣告投放，Meta 獲得對用戶進行定向廣告投放的資訊就會變少，首當其衝的就是廣告營收下滑。蘋果 (AAPL-US) 的隱私新規限制數位廣告商追蹤 iPhone 用戶，對 Meta 也是一記重擊。