廣告成長放緩 Meta急拓新營收源 WhatsApp在巴西測試商務傳訊

Meta Platforms (META-US) 欲開拓商務傳訊成為營收新來源，周四宣布，旗下 WhatsApp 傳訊服務將推出商務目錄並在巴西測試支付工具。

巴西是 WhatsApp 最大市場之一，將成為該新工具試點項目之外，頭一個佈署的國家。

執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在聖保羅舉行的 WhatsApp 峰會上以影片介紹：「這終極目標就是讓你可以在同一個 WhatsApp 聊天中查找、發送消息，還能進行業務購買。」

Meta 在部落客文章中表示，該目錄將讓用戶在 WhatsApp 上找到擁有商業傳訊帳戶的公司，從而更方便顧客洽詢業務。

用戶以前必須將電話號碼添加到自己的聯絡人清單，或在另一個平台上點擊連結才能開啟與商家的聊天室。Meta 去年起開始在聖保羅測試目錄服務。

該目錄服務將透過 WhatsApp 的 API 導入印尼、墨西哥、哥倫比亞和英國，其主要客戶群為大型企業。

WhatsApp 還將與當地公司合作，在巴西測試支付工具，該工具可用信用卡或簽帳卡 (debit card) 進行程式內 (In-app) 交易。

WhatsApp 發言人拒絕透露與支付公司的費用如何分潤。

以每日用戶人數來說，WhatsApp 是 Meta 最大的 app，今年夏季 WhatsApp 與印度線上雜貨服務 JioMart 試行端到端的購物模式。

除了 JioMart 以外，WhatsApp 目前只能使用個人支付，且只能在印度和巴西開放使用付款。

隨著 Meta 的核心廣告業務停滯不前，提振商務傳訊功能變得更加緊急和重要。Meta 甫經歷有史以來首次年度營收下降，且上周裁員 1.1 萬人。

然而，儘管 WhatsApp 廣受歡迎，且為該公司在 2014 年以驚人 220 億美元高價收購而來，但迄今 WhatsApp 對 Meta 的營收總額僅有一小部分貢獻。