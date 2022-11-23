外傳祖克柏明年辭職 Meta發言人闢謠

美國新聞網站 The Leak 周二（22 日）援引臉書母公司 Meta Platforms 內部人士消息報導稱，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於明年辭職，消息一出後 Meta 股價短線漲逾 1%，但隨後 Meta 發言人否認這項報導並稱內容不實，Meta 股價盤中股價漲幅收窄。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價上漲 0.46%，每股暫報 110.36 美元。

The Leak 報導指出，祖克柏已決定自行離職，而且他離開後不會影響 Meta 耗資超百億美元的「元宇宙」計畫。該計畫拖累的 Meta 的業績，讓該公司上季財報表現黯淡。

有媒體分析稱，儘管近年來祖克柏遇到的類似壓力一直都在，包括過去幾年美國政府對 Meta 的反壟斷調查等，但他對公眾關於元宇宙、VR 技術興趣的高估可能是令 Meta 走出祖克柏時代的最後一根稻草。

這些年來，市場對祖克柏辭職的要求從未間斷。上個月，美國商業內幕網站資深記者 Linette Lopez 撰文稱，祖克柏該辭職了，這是挽救 Meta 的唯一方法。

Lopez 認為，祖克柏應該卸任 Meta 執行長職務，讓其他人來管理臉書、WhatsApp 和 Instagram，然後他應該利用自己的巨額財富和風險投資人脈創辦一家創業公司，實現他的元宇宙願景。

上述報導一出後，Meta 發言人史東（Andy Stone）在推特回應這篇關於祖克柏在明年辭去執行長一職的報導不實。