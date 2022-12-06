〈美股早盤〉Fed升息擔憂持續發酵 主要指數走低

美股主要指數周二（6 日）開盤走低，前一交易日投資人擔心美國聯準會（Fed）可能會在更長時間內維持緊縮政策引起拋售。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指跌近 90 點或近 0.8%，標普 500 指數跌逾 20 點或近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1%。

先前數據報告顯示，美國經濟依然充滿彈性同時通膨仍位居高峰，兩因素意味著 Fed 的緊縮周期可能會持續更長的一段時間，而期貨市場和經濟學家暗示 Fed 需要將利率推高至先前預估的高點。這些消息抵銷投資人對中國重新開放的樂觀情緒。

美股方面，標普 500 指數仍有望創下 1999 年以來最大第四季漲幅，儘管該指數在經歷一波亮麗漲勢後已在 12 月失去部分動能。本月迄今，標普 500 指數已下跌約 2%。

美國公債殖利率漲勢暫歇，其中美國 10 年期公債殖利率下滑約 3 個基點至 3.55%，先前周一強勁的美國服務業數據助長外界對 Fed 升息的猜測，推動殖利率升破 35%。

利率期貨市場顯示，目前外界對 Fed 終點利率的預估落在 5% 至 5.25% 區間，12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 79.4%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 20.6%。

Fed 官員已進入靜默期，先前他們強烈暗示在 12 月 13 日至 14 日的會議上會將升息幅度降至 2 碼，此前已經連續 4 次大幅升息 3 碼。另外官員也表示，終點利率可能會比 9 月預期的還高，當前的利率為 3.75% 至 4%，而 Fed 預估的明年利率終點為 4.6%。

與此同時，中國宣布取消大多數公共場所新冠肺炎檢測要求，此舉被視為朝退出清零政策往前邁出一步。中概股盤前多數走揚，阿里巴巴 (BABA-US)、京東(JD-US)、百度(BIDU-US) 均漲逾 1.5%，而造車新勢力蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車(XPEV-US)、理想汽車(LI-US) 盤前分別上漲 1.41%、1.5%、1.99%。

截至台北時間周二（6 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤上漲 2.02%，至每股 134.03 美元

摩根士丹利將摩根大通的股票從「減持」（underweight）上調至「增持」（overweight），原因是包括摩根大通消費者和社區銀行的市占不斷成長，還有營運槓桿率不斷提升。摩根大通盤前股價漲逾 1%。

奇異 (GE-US) 早盤上漲 2.67%，至每股 86.92 美元

華爾街投行 Oppenheimer 看好奇異公司（General Electric）航空和電力業務以及其他因素，將該股票評等從「與大盤持平」（perform）上調至「增持」（outperform）並將目標價設為每股 104 美元。

皇家加勒比國際遊輪 (RCL-US) 早盤下跌 1.77%，至每股 58.37 美元

皇家加勒比國際遊輪公司（Royal Caribbean International）盤前下跌逾 2%，主因是受到摩根大通看衰，將該公司股票評等從「增持」下調至「減持」。雖然摩根大通分析師報告整體對皇家加勒比國際遊輪前景持樂觀態度，但分析師指出，考量到該公司容易受到融資市場的負面影響，其承諾的未來財務目標堪憂。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

景順（Invesco）首席投資策略師 Kristina Hooper 表示，12 月的股市仍受 Fed 的影響，此外企業盈利向下修正可能對股市造成下行壓力。因此本月美股將出現大幅波動，儘管以過去經驗來看當月股市是走高的。

瑞穗利率策略師在給客戶的報告中寫道，如果北京政府近一步鬆綁新冠肺炎防疫措施，將提振投資人對中國在明年重新開放的樂觀情緒，風險資產可能會從該消息中獲得某種程度的正向影響。