蘋果庫克、AMD蘇姿丰證實：將採購台積電亞利桑那州廠晶片

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 和 AMD 執行長蘇姿丰週二 (6 日) 證實將採購台積電亞利桑那州新廠代工的晶片，以降低對亞洲代工製造的依賴。

晶圓代工龍頭台積電週二舉行美國亞利桑那州的 5 奈米廠的「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮，除了美國總統拜登親赴盛會外，到場的還有蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 和 AMD 執行長蘇姿丰。

庫克週二出席該典禮時證實，蘋果將購買在亞利桑那州新廠生產的晶片，成為該廠的首批客戶之一。

(圖片：AFP)

庫克稱：「眾所皆知，我們與台積電合作製造晶片，為我們在全球的產品提供動力，隨著台積電在美國紮根紮的更深，我們期待在未來幾年擴大這項工作。由於這麼多人的辛勤工作，這些晶片可以自豪地印上『美國製造』的標籤，這是一個非常重要的時刻。」

庫克說：「今天只是開始，蘋果將台積電的專業知識與美國工人無與倫比的創造力相結合，我們正在投資於更強大、更光明的未來，我們正在亞利桑那沙漠​​播下我們的種子。在蘋果，我們很自豪能夠幫助培育其成長。」

AMD 執行長蘇姿丰也出席該盛會表示：「AMD 希望成為台積電這兩座晶圓廠的大客戶，我們致力於與台積電，以及整個生態系密切合作。」

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週二宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於 2026 年開始生產 3 奈米製程技術，目前興建中的第一期工程預計 2024 年開始生產 4 奈米，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

台積電 ADR (TSM-US) 週二下滑 2.52% 至每股 79.56 美元，折溢價為 1.98%，換算價 487.46 元。AMD (AMD-US) 下跌 4.55% 至每股 70.27 美元。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54% 至每股 142.91 美元。