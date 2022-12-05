紐西蘭計劃推出新立法 要求谷歌、Meta支付新聞費用

近期多國政府持續關注大型科技公司市場壟斷行為。有報導指出，紐西蘭政府計畫立法要求 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US)、Meta(META-US) 等大型數位平台，向紐西蘭當地媒體業支付新聞內容費用。

紐西蘭新聞傳播部長 Willie Jackson 在週日 (4 日) 發布的一份聲明中表示，隨著越來越多的廣告轉移到網路上，紐西蘭的新聞媒體，特別是地方和社區小報，正努力應對財務困境。重點是，那些因他們的新聞內容而受益的人，應該要為此付費。

Jackson 也指出，該項法案將以澳洲和加拿大類似的法律為藍本，立法將要求谷歌、Meta 等大型數位平台針對當地新聞內容的使用向紐西蘭業者付費，他期望藉此促使大型數位平台與紐西蘭當地新聞媒體達成交易協定。

該項新法案將會在國會進行表決，執政的工黨 (Labour Party) 預期將能取得多數票而通過法案。

先前有知情人士消息報導，由於歐盟執委會對與谷歌的和解談判進展緩慢感到失望，谷歌的數位廣告業務明年恐面臨反壟斷指控。

知情人士表示，谷歌隨後雖然立即與歐盟當局尋求和解，但讓步幅度不大而且也僅止於初步談判，因此可能面臨第四筆數十億歐元的罰款。谷歌在歐盟反壟斷懲罰中已累積逾 80 億歐元 (約 77 億美元) 的罰款。