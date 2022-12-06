IEA：再生能源將在2025年成為全球最大發電主流

國際能源署 (IEA) 表示，到 2025 年時，再生能源有望取代煤炭成為地球上最大的發電來源。

周二 (6 日) 發布的 IEA 再生能源 2022 報告預測，在劇烈動盪和地緣政治緊張之際，全球電力結構將發生重大轉變。

報告指出，「由俄羅斯入侵烏克蘭引發的第一次真正的全球能源危機，推動了再生能源前所未有的熱潮。」「到 2025 年初，再生能源將成為全球最大的發電來源，超過煤炭。」

根據其「重點預測」，IEA 預計到 2027 年再生能源將占全球電力輸出近 40%，與煤炭、天然氣和核能發電的比率下降相吻合。

根據歐盟統計局的數據，俄羅斯是 2021 年歐盟最大的天然氣和石油供應商。 然而，今年俄羅斯對歐盟的天然氣出口有所下滑，因為成員國試圖耗盡克里姆林宮的戰爭基金。

因此，歐洲主要經濟體一直在努力為未來寒冷的冬天及以後的寒冷月份增加替代來源的供應。

在與報告一起發布的聲明中，IEA 強調了當前地緣政治局勢的後果：「全球能源危機正在推動再生能源裝機量的急劇加速，未來 5 年全球總裝機容量將增加近一倍。」

它補充指出，「俄羅斯入侵烏克蘭引起的能源安全問題，促使各國越來越轉向太陽能和風能等再生能源，以減少對價格大幅飆升的進口石化燃料的依賴。」

IEA 現在對再生能源預測進行史上最大的調升，預計 2022 年至 2027 年間全球再生能源裝機容量將激增近 2400 吉瓦，相當於「如今中國的總裝機容量」。

IEA 預計，到 2027 年，來自風能和太陽能發電的電力將提供全球近 20% 的發電量，「這些彈性科技占預測期內全球再生能源發電增幅的 80%，這將需要額外的電力系統彈性調配。」

然而，IEA 預計地熱、生物能源、水力發電和聚光太陽能的成長將維持「有限，即使它們在將風能和太陽能發電納入全球電力系統方面發揮關鍵作用」。