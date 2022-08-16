上半年全球再生能源投資破紀錄 中國是最大功臣

上半年全球對再生能源的投資衝上 2,260 億美元，刷新歷來同期歷史紀錄，其中中國占 40% 以上。專家警告，中國在供應鏈關鍵環節的主導地位，可能帶來安全風險。

日經新聞報導，彭博新能源財經的報告顯示，上半年全球再生能源投資額較去年同期成長 11%，且中國占全球總支出的比率達 43%。

儘管融資成本不斷提高，但全球能源危機正刺激人們對乾淨能源的需求。上半年太陽能計畫融資總額為 1,200 億美元，再創紀錄，風電融資達到 840 億美元，分別較一年前激增 33% 和 16%。

彭博新能源財經分析部門主管 Albert Cheung 表示，儘管成本持續提高，供應鏈也面臨挑戰，但人們對乾淨能源的需求從未如此高漲，預料全球能源危機將繼續成為乾淨能源轉型的加速器。

中國在風電計畫方面的支出躍增一倍，擴大至 580 億美元，而大型太陽能計畫的支出為 410 億美元，大約是去年同期的三倍。

彭博新能源財經中國分析部主管寇楠楠表示，中國力拚 2030 年前風電和太陽能裝機容量擴大至 1,200 GW，且中國有望達陣。國際再生能源總署（IRENA）的數據顯示，截至去年底，中國的裝機容量為 635 GW，已完成一半。

中國政府計劃在戈壁等沙漠地帶興建 450 GW 的太陽能和風能裝機容量，且政府已在推動 97 GW 太陽能發電建設。