IEA：至2025年化石燃料佔全球能源結構佔比將下降至約6成

國際能源署 (IEA) 在《世界能源展望報告》中表示，化石燃料佔全球能源結構的比重將在 2025 年觸頂，降至約 6 成，因為俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，推動了對可再生能源的投資，使世界加速過渡至永續能源體系。

報告中指出，俄羅斯入侵烏克蘭引發的全球能源危機，正在引起深刻且持久的變化，這些變化有可能加速世界轉向可持續、更安全的能源體系過渡。

報告中根據既定政策情境 (Stated Policies Scenario) 預估，到 2030 年，全球清潔能源年度投資將從目前的水準增長 50% 以上，達到 2 兆美元。

而電動車銷量的增加，也意味著時石油需求將在 2030 年代中期趨於平穩，然後隨著電動車擴大普及而逐漸下降。

到了 2050 年，在全球能源結構中的佔比，將從 80% 左右下降至略高於 60%。

能源顧問公司 Rystad Energy 先前在報告中指出，隨著全球電動車的普及，可能將使得全球石油需求較原先預期的提早觸頂，在 2026 年達到每日 1.016 億桶的最高點。

報告中指出，道路運輸約佔全球石油需求的 48%，因此電動車將是削減石油需求的主要驅動。預計到 2025 年，電動車將佔全球乘用汽車銷售的 23%，隨後在 2050 年升至 96%，高於如今的 6%。

此外，在各個行業中的石油需求也預期將會在未來的幾十年中逐步遭到淘汰或是替代。