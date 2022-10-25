IEA：全球首度陷入真正能源危機 加速綠能轉型

國際能源總署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 週二 (25 日) 表示，全球液化天然氣 (LNG) 市場供應吃緊，以及產油國減產，已經使全球首度陷入真正能源危機。

Birol 說，在俄烏戰爭導致歐洲 LNG 進口量上升、中國燃料需求可能反彈、明年只有 200 億立方公尺 LNG 新產能上線情況下，市場將轉趨緊繃。

Birol 表示，與此同時，石油出口國組織 (OPEC) 及其盟友國組成的 OPEC + ，近日決議減產 200 萬桶 / 日，將會是一個危險決定，因 IEA 預計今年全球石油需求成長將接近 200 萬桶 / 日。

Birol 指出，目前面臨的能源危機可能將是能源史上的一個轉折點，將加速綠色能源的發展與轉型，在最終構建一個可持續且安全的未來能源體系。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 先前曾表示，美國應該開採更多石油和天然氣，以幫助緩解全球能源危機，他也將目前全球的能源危機比喻為戰爭級別的國家安全問題。

戴蒙說，目前全球還存在另一項問題，就是石油與天然氣不足以過渡至綠能。儘管目前歐盟各國的能源供應無虞，但是他認為，各國領導人應該展望更長期的能源安全。

高盛先前表示，市場仍然低估能源危機的深度、廣度和結構性影響，實際上，當前的危機將比 1970 年代的石油危機更加嚴重。