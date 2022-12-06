在馬斯克入主推特後 通用汽車繼續評估暫停投放廣告

通用汽車 (GM-US) CEO 巴拉 (Mary Barra) 周二 (6 日) 表示，通用汽車公司繼續觀察推特，並評估在馬斯克接掌後暫停在該社交媒體平台上投放廣告的決定。

巴拉周一 (5 日) 表示，通用汽車決定 10 月暫停下廣告，部分原因是為了保護其品牌，但也受到馬斯克的電動車公司特斯拉 (TSLA-US) 是通用汽車競爭對手這個事實的影響。

她說，「任何時候公司發生重大變化，我們都會確保能夠了解新的理念。我們的團隊正在進行對話。」「別忘了它也是一個競爭對手。 因此，我們希望確保我們的廣告策略保密。」

在巴拉的領導下，通用汽車斥資數十億美元以更能在純電動車領域與特斯拉競爭。通用汽車等汽車製造商已在推特和其他社交媒體平台合作開展廣告活動以及新車發布和發布活動。

自馬斯克收購推特以來，通用汽車的推特帳號基本上處於休眠狀態：自 10 月 27 日馬斯克接掌以來，通用汽車和巴拉的帳號沒有發布或轉發任何推文。

通用汽車當時表示，將暫停在推特上投放廣告，以「了解平台方向」作為「正常業務過程」。 此後，其他汽車製造商和公司也紛紛跟進，因為馬斯克已經讓幾個之前暫停的帳號重新回到平台上。

自掌舵以來，馬斯克對該平台進行多項更改，並表示他是「絕對的言論自由主義者」。