小摩分析師：基於3項理由 Netflix股價年底前有望持續反彈

美國影音串流媒體 Netflix(NFLX-US) 今年迄今的股價下跌超過 47%，主因是市場競爭加劇，並且訂閱用戶首次出現連續兩季下降。不過，有分析師認為，基於 3 項理由，今年底前 Netflix 股價有望持續反彈。

摩根大通 (JP Morgan) 資深分析師 Doug Anmuth 在一份報告中表示，他預計有 3 項因素將推高 Netflix 股價。第一，隨著聖誕、新年假期將至，會有更多強檔片在年底前上架，包含《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris) 第三季、《今際之國的闖關者》(Alice in Borderland) 第二季等，有望因此帶動業績增長。

再者，感恩節期間，《鋒迴路轉 2：抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Myster) 僅在 700 家北美電影院放映試水溫，就引起了巨大的反響，當 Netflix 在 12 月 23 日上線該片後，預計將成為重要的反彈動力之一。

第三，Netflix 於 11 月推出新的含廣告訂閱方案，月費僅為 6.99 美元。Apptopia 的初步數據表明，在含廣告方案推出，Netflix 在 11 月份的全球下載量出現改善，年減 16%，明顯好於 10 月份的下跌 30%。

美銀分析師 Jessica Reif Ehrlich 先前也表示，以價格為導向的廣告，和帳號共享者轉移，有望使 Netflix 的營運和財務狀況上行。

美銀認為，儘管短期內存在合理擔憂，像是競爭加劇和經濟疲軟情況，但 Netflix 廣告制的影片點播 (AVOD) 產品，將增加該公司用戶量，而觸及到年輕觀眾和原本有線電視觀眾時，也將會帶來有驚人的廣告商需求。