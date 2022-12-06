Fed恐繼續升息且長期維持高利率 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (6 日) 小幅下跌，因為經濟數據顯示利率可能需要比預期更久維持較高水準，投資人對 Fed 的利率政策路徑感到擔憂。

美東時間清晨 6:10，指標 10 年期國債殖利率下跌 2.9 個基點至 3.57%。2 年期國債殖利率下跌 2.8 個基點至 4.366%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

最新發布的經濟數據證明，雖 Fed 升息，美國經濟保持強勁。

周一 (5 日) 公布的 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 高於預期，反映出 11 月經濟活動的成長速度快於 10 月。 包括上周五 (2 日) 發布的非農就業報告的就業數據也超出預期。

部分投資人認為，這種韌性可能意味著 Fed 需要進一步升息，或將利率維持在較高水平更久，以降低通膨。

Fed 今年以來已連續 4 次升息 75 個基點，引發許多投資人對升息步伐拖累美國經濟陷入衰退的擔憂。

最近幾周，Fed 官員們先後表示利率將繼續走高，並可能在未來幾年保持在高點。 預計 Fed 將在 12 月 13 日至 14 日的下次會議上宣布升息 50 個基點。

周二將發布的經濟數據有貿易統計數據。