子公司ZeniMax號召組工會 微軟：若成立將自願承認

遊戲產業的工會運動越來越激烈，微軟 (MSFT-US) 子公司 ZeniMax 300 多名遊戲測試員也在組織工會。美國傳播工會（CWA）周一 (5 日) 公布，若 ZeniMax 經投票決定成立工會，微軟將自願承認該工會，而這將成為微軟第一個工會組織。

微軟 2020 年以 75 億美元收購 ZeniMax 與旗下遊戲開發暨發行商 Bethesda Softworks。

ZeniMax 位於馬里蘭州和德州四個地點的員工將於周五透過線上投票決定工會議題。該公司擁有包括《上古捲軸》和《異塵餘生》在內的熱門遊戲特許經營權。

微軟自願認同工會，免去許多糾紛，若不同意，則員工必須在美國國家勞資關係委員會監督下舉行正式表決，通常也會伴隨一些法律糾紛。

CWA 主席 Christopher Shelton 讚賞微軟舉動，並說工人有機會在不受公司干預的情況下加入工會，這使他們能在職場為自己發聲。

動視暴雪的 2 個工會也在 CWA 的幫助下成立。動視暴雪旗下的 Blizzard Albany 和 Raven (RAVN-US) 的遊戲測試人員今年投票決定加入工會，CWA 聲稱動視暴雪威脅並報復工會支持者，但該公司否認有不當行為。

微軟在動視暴雪的組織活動中保持中立。微軟正欲收購動視暴雪，但其收購交易仍面臨美國和歐洲監管機構的反壟斷審查。微軟沒有立即回應置評請求。